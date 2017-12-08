Транспорт и логистика |

Число безбилетников в рижском общественном транспорте в ноябре составило 4213 и было на 269 или 6,8% больше, чем в октябре, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь муниципального предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.

В автобусах в ноябре было выявлено 2131, в троллейбусах - 1417, в трамваях - 665 безбилетников. 981 безбилетник уплатил штраф на месте, 3232 был выписан счет.

В рижском общественном транспорте в ноябре было проведено 28 374 проверок - на 3596 (14,5%) больше, чем в октябре. Больше всего безбилетников в ноябре было выявлено в троллейбусах 15-го маршрута и трамваях 1-го маршрута - по 265, меньше всего - в автобусах 34-го и 54-го маршрутов - по одному.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Единственный владелец "Ригас сатиксме" - Рижское самоуправление.

Фото: flickr.com