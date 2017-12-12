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Литовское правительство приняло решение восстановить разобранный участок железной дороги Мажейкяй – Реньге.

Министр сообщения Литвы Рокас Масюлис заявил, что в связи с восстановлением железнодорожного участка на Реньге государственное железнодорожное предприятие Lietuvos geležinkeliai должно подготовить соответствующий проект, а правительству следует принять решение о его финансировании.

В то же время Lietuvos geležinkeliai поручено оспорить установленный Европейской комиссией штраф в размере почти 28 млн.евро за демонтаж упомянутого участка железной дороги.

Тем временем новостной портал lrt.lt сообщает об убытках перевозчиков в связи с простоями на литовско-белорусском пограничном пункте "Медининкяй", где в среднем приходится ждать по 22 часа.

В простоях виновата Литва, а убытки за год исчисляются суммой порядка 18 млн евро.

Вопреки мнению российских экспертов о том, что Литва потеряет белорусские грузы, Lietuvos Rytas пишет, что по поводу грузов минеральных удобрений из Белоруссии, которые в Клайпеде составляют примерно одну треть грузооборота, представители предприятий, занимающихся перевалкой удобрений, выражают твердую уверенность, что поток этих грузов не иссякнет.

В свою очередь, Lietuvos Žinios рассказывает о положительных изменениях в Каунасском аэропорту после кратковременного "замещения" им Вильнюсского аэропорта, когда в столице проходили ремонтные работы.

Несколько авиакомпаний смогли воочию познакомиться с Клайпедским аэропортом, его преимуществами и способностью безупречно работать. За 9 месяцев количество полетов в Каунасском аэропорту увеличилось на 69%, тогда как в аэропорту Паланги – всего на 17%, а в Вильнюсском аэропорту наблюдается падение в размере 7%.

В то же время в Lietuvos Rytas опубликована статья о намерениях Avia Solutions Group учредить авиакомпанию дешевых цен. Ее руководитель Г.Жимелис, наученный опытом неплатежеспособности Flylal, рассказывает, что в тот раз с ним "рассчиталось" государство, поэтому сейчас он смотрит на более стабильные рынки, например, США, где имеется большой и платежеспособный пассажиропоток.

Упоминает Г.Жимелис и пример компании Air Baltic, дающей латвийскому народному хозяйству более 4% внутреннего валового продукта.

В России прогнозируют прирост товарообмена со Швецией

Портал www.rzd-partner.ru пишет, что уже к 2021 году перевозка нефтепродуктов в России может сократиться до 15-16% от общего объема грузов.

Эксперт "Газпромбанка" Кирилл Нигода отмечает, что в 2010-2015 годах удельный вес нефтепродуктов составлял 21% общего грузооборота, тогда как уже в 2016 году этот вес начал снижаться. Изменилась и структура перевозимых нефтепродуктов – доля нефти за последние десять лет уменьшилась в два раза, тогда как доля энергетических газов выросла до 24%.

Главными факторами, определяющими динамику перевозок нефтепродуктов, являются снижение темпов добычи нефти и умеренный прирост добычи газа, развитие альтернативных видов транспорта, а также изменения в структуре налогов и производства.

Эксперты института "Центр развития" Высшей экономической школы констатировали, что в российском импорте вновь наступила стагнация.

К тому же она наблюдается не только в сегменте потребительских товаров, но и в сфере инвестиций. По расчетам экспертов, причиной снижения инвестиционного импорта стали новые санкции США. Специалисты также не ожидают, что до конца нынешнего года импорт товаров существенно вырастет.

Однако российские эксперты прогнозируют прирост товарообмена со Швецией. Например, представитель российского Министерства экономического развития Егор Бронников считает, что 2017 год стал годом восстановления диалога в экономических отношениях, и в будущем этот диалог необходимо укреплять.

Не столь оптимистичен представитель шведского Министерства иностранных дел Гуннар Хаглунд, который отмечает, что в России работают 354 шведских компании, однако их число в последние годы остается неизменным. Он объясняет подобную стагнацию российским экономическим кризисом, падением цен на нефть, а также геополитическими факторами, заставляющими с осторожностью относиться к этому рынку.

Белорусские грузы привлекательны для российских портов rzd-partner.ru прогнозирует, что Белоруссия переориентирует свои грузы из Литвы в Россию и причиной данного решения станет монопольное положение литовского железнодорожного предприятия Lietuvos geležinkeliai.

Эта компания, по мнению экспертов, необоснованно повышает цены, чем недовольны владельцы грузов. Экономист созданного при российском правительстве Финансового университета Игорь Юшков прогнозирует, что Минску для переориентации грузов понадобится пять лет.

Литовская компания, используя свое монопольное положение, устанавливает и необоснованно высокие тарифы на транзит в Калининград. Поэтому белорусы свои грузы могли бы везти на Усть-Лугу или Приморск, что будет для них "в сто раз выгоднее", оптимистично утверждает И.Юшков.

В Китае введена новая скоростная железная дорога

Rzd-partner.ru сообщает, что в Китае введена в строй новая, 658-километровая скоростная железная дорога Сиань – Чэнду. Новая магистраль позволит сократить время в пути с 11 до 3,5 часа.

Поезда на этом участке будут курсировать со скоростью до 250 км/ч. Строительство в гористой местности велось в течение пяти лет; за это время были построены 127 мостов и 34 туннеля. Эта линия стала составной частью китайской системы скоростных железных дорог, которая является крупнейшей в мире.

Финляндия развивает железнодорожное сообщение с Россией

Rzd-partner.ru пишет о росте железнодорожных грузовых перевозок между Финляндией и Россией. За 10 месяцев этого года они увеличились на 8%. За это время были перевезены также 468 тыс.пассажиров, а маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров – 411 тысячи (+25%).

Первый вице-президент Российских железных дорог Александр Мишарин сообщил, что "особенно интересной перспективой сотрудничества является возможность организации грузовых перевозок по маршруту Финляндия – Россия – Иран и скоростное сообщение по маршруту Москва – Хельсинки".

Украина планирует сообщение с Европой

Rzd-partner.ru информирует о планах Украинской железной дороги превратить станцию Мукачево в крупный транспортный узел, соединяющий пути колеи 1520 мм с путями европейской ширины колеи. Проект намечено реализовать в наиболее короткие, по возможности, сроки, чтобы он позволил развивать пассажирские перевозки между Украиной и Венгрией, Словакией и Румынией.