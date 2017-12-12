Транспорт и логистика |

Правление Рижского свободного порта приняло бюджет будущего года – согласно ему, запланированы расходы в размере 43 млн евро.

Этот бюджет на 6% меньше утвержденного на текущий год, однако в основном он связан с масштабными инвестиционными проектами.

Председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс поясняет, что в бюджет заложены крупные проекты развития порта.

Поэтому, несмотря на 6%-е снижение, по сравнению с объемом средств, запланированных на текущий год, это поистине бюджет, ориентированный на развитие, а не на "затягивание поясов".

"Это бюджет реальности", добавил Америкс.

Объем запланированных инвестиций на будущий год возрастет более, чем в три раза — в развитие планируется вложить почти 50 млн евро.

Интенсивно будет развиваться остров Криеву, для которого в 2018 году предусмотрено 35 млн.евро.

В свою очередь, вторым по значимости проектом станет строительство моста на Кундзиньсалу, которое начнется на следующий год. Новый путепровод соединит Кундзиньсалу с Восточной магистралью. На этот проект в общем бюджете Рижского свободного порта предусмотрены инвестиции в размере 9 млн евро.

Средства в объеме 1,5 млн.евро запланированы также на углубление Даугавы. Работы по углублению пройдут возле Рижского пассажирского морского вокзала, на Кундзиньсале и еще возле ряда портовых причалов. А.Америкс поясняет, что углубление Даугавы необходимо для того, чтобы в Рижский порт могли заходить корабли еще большего размера с большей осадкой.

Фото: facebook.com/Rīgas brīvosta