Транспорт и логистика |

6 декабря на состоявшейся в Париже Генеральной ассамблее Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC) был утвержден Управляющий комитет Европейского региона на 2018-2019 годы.

В его состав вошел президент предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш. Участие в Управляющем комитете МСЖД позволит LDz эффективно представлять интересы Латвии на международном поле. Таким образом, LDz становится первым в Балтии железнодорожным предприятием, представленным в Управляющем комитете МСЖД.

"Развивая отрасль транспорта и логистики, ни одно железнодорожное предприятие уже не может ограничиться лишь территорией своего государства. Причем, находясь в едином европейском железнодорожном пространстве, мы в то же время активно работаем в масштабах всего Евразийского региона. Наряду с успешным развитием партнерства, уже налаженного или создаваемоего нами заново в разных странах Евразии, важно также договариваться о согласованных принципах работы, и участие в международных организациях позволяет влиять на эти принципы и на их соблюдение странами-участницами в повседневной работе", - подчеркивает Берзиньш.

Деятельность в Управляющем комитете позволит LDz способствовать узнаваемости Латвии и Балтийского региона при сотрудничестве с крупнейшими железными дорогами Европы, выражать позицию LDz в соответствии с интересами транспортной отрасли Латвии и находить новые возможности для бизнеса.

Участвуя в работе МСЖД, LDz выступает за разработку единых стандартов, интероперабельность применяемых на железных дорогах систем и дигитализацию. В круг интересов LDz также входят исследовательская работа и работа с талантами в отрасли.

В Управляющем комитете представлены также железные дороги Германии, Италии, Австрии, Португалии, Швейцарии, Венгрии, Испании, России и Польши.

МСЖД был основан в 1922 году. Он координирует сотрудничество по актуальным для железных дорог вопросам на мировом уровне, способствуя согласованной работе железнодорожных систем.

Организация объединяет 194 участников со всего мира, которые получают регулярную информацию об основных событиях, документации и новых регулах, позволяющую предвидеть правовые и технические изменения в отрасли. Каждый член организации также имеет возможность выразить свою позицию и влиять на создание нормативной базы, повышающей конкурентоспособность железнодорожной отрасли.

В то же время осенью этого года Э.Берзиньш был избран и в состав Управляющего комитета Европейского сообщества железных дорог и инфраструктурных предприятий (CER). Эта организация представляет интересы своих участников при формировании политики Европейского союза, главным образом поддерживая и содействуя более эффективной предпринимательской деятельности и нормативной среде в железнодорожной отрасли.