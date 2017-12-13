Транспорт и логистика |

Разработанный Министерством сообщения план по развитию отрасли транзита предусматривает, что для повышения конкурентоспособности государству надо будет дотировать перевозки железнодорожного груза.

Президент общества "Балтийская асоциация - Транспорт и Логистика" (БАТЛ) Инга Антане указала, что вместо того, чтобы думать об организации отрасли, министерство хочет свалить содержание инфраструктуры дорогих рельсов на плечи налогоплательщиков.

По данным БАТЛ, Министерство сообщения в целом не выполнило задание комиссии Сейма разработать долгосрочную стратегию по развитию транзитной отрасли и, ему следует заняться ей заново.

Сейчас разработанный план по десятибальной системе нельзя оценить выше чем на 4, что означает, что формально план выполнен, но он не направлен на спасение и развитие отрасли. Следует упомянуть, что с 2012 года упадок грузовых перевозок уже достиг 29%, что еще больше указывает на то, что отрасль находится в предкризисном состоянии.

У Министерства сообщения фактически нет стратегического видения дальнейшего развития транзитной сферы. Сейчас одной из главных проблем, с которой столкнулась отрасль, является цена инфраструктуры железнодорожных перевозок - на данный момент она самая высокая в Европе

Антане заявила, что главные выводы из существующего плана таковы, что Латвии надо будет дотировать действия LDz, чтобы то стало конкурентоспособным. К тому же, предприятию не пришлось бы платить дивиденды государству, они бы были перенаправлены на нужды LDz.

Из госбюджета стоило бы присвоить издания маркетинга и репрезентации для того, чтобы больше представителей министерства могли ездить за границу на поиски партнеров.

"Если можно можно подать комиссии Сейма по народному хозяйству настолько оторванный от реальной ситуации план развития отрасли, тогда нам надо беспокоиться о ее развитии. Нам надо наконец-то признаться, что в стране сейчас нет министерства, которое формирует политику отрасли. Вместо него создана бутафория, которая имитирует деятельность и даже больше - своим бездействием причиняет зло отрасли", - призналась Инга Антане.

Единственным исключением является приравнивание тарифов региональных портов, которое обеспечило бы единую цену для перевозчиков во все порты страны. Единый тариф необходим, чтобы обеспечить конкурентоспособность и одинаковые возможности, потому что сейчас региональные порты находятся на неравных позициях по сравнению с рижским портом.

Уже многие годы ответственное за отрасль Министерство сообщения притворяется, что проблем в транзитной сфере не существует и не считает нужным их решать на политическом и межправительственном уровне. Уже сейчас со стороны России не согласуется график грузовых перевозок. Решение России не перевозить груз станет очень сильным ударом по транзитной отрасли, налоговым доходам и трудобеспечению.

В сентябре этого года БАТЛ подало заявление премьер-министру, министру сообщения, министру экономики, министру финансов и совету LDz план действий, разработанный экспертами отрасли. БАТЛ призывает не стоять в стороне и действовать, поскольку разговоры с ответственным Министерством сообщения зашли в тупик.