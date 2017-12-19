Транспорт и логистика |

Ноябрь этого года стал особенно удачным для Рижского порта – в течение месяца было обслужено более 3 млн тонн различных грузов, что является одним из самых высоких месячных результатов в этом году. Положительные показатели главным образом связаны с увеличением оборота контейнерных грузов, угля, зерновых продуктов и древесных гранул.

В этом году в Рижском свободном порту существенно вырос оборот именно контейнерных грузов. В прошедшем месяце было перевалено 45,5 тысячи контейнеров, а за 11 месяцев этого года через контейнерные терминалы Рижского порта прошло 410 тысяч единиц TEU, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом и уже превышает весь объем контейнеров, переваленных в 2016 году. Как известно, перевалка контейнеров – не самый экологичный из всех видов переработки грузов, но она создает наибольшую добавленную стоимость.

В этом году быстрый рост также переживают пассажирские перевозки в Рижском порту. За 11 месяцев в Рижском порту уже обслужено 770 тысяч пассажиров, что на 45% больше, чем в прошлом году. В основном рост связан с возвращением второго парома Tallink на линию Рига–Стокгольм. Однако также значительно увеличилось количество круизных пассажиров. В этом году на круизных судах Ригу посетило 85 тысяч туристов, что на 23% больше, чем годом ранее.