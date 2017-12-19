Транспорт и логистика |

Чтобы добиться снижения или отмены принудительного штрафа за демонтаж участка железной дороги Реньге – Мажейкяй, литовское государственное железнодорожное предприятие Lietuvos geležinkeliai оспорит в Европейском суде наложенный 2 октября Европейской комиссией на Литовские железные дороги штраф в размере почти 28 млн.евро. Однако разобранный на маршруте Реньге – Мажейкяй путь придется восстановить, и литовское правительство обещает сделать это к 2019 году.

На литовской стороне от железнодорожной линии, соединявшей некогда Елгаву и Мажейкяй, сохранилось лишь земляное полотно протяженностью 19 км. Рельсы на нем демонтировали едва ли не 10 лет назад, и участки длиной в пару десятков метров сохранились только местами – там, где рельсы пересекались в свое время с автомобильной дорогой.

Тем временем на латвийской стороне путь содержался в порядке, чтобы по нему в любой момент можно было восстановить движение. ГАО Latvijas dzelzceļš поясняет, что состояние пути позволяет пускать по нему грузовые составы, к тому же он периодически используется для отстоя вагонов.

Следует добавить, что содержание инфраструктуры на латвийской стороне с момента демонтажа рельсов со стороны Литвы обошлось LDz почти в 6 млн.евро. Правда, LDz указывает, что приоритетом предприятия является восстановление движения на данном участке, а не судебные тяжбы или иные способы выяснения отношений с соседней железной дорогой.

Участок железной дороги протяженностью 19,5 км был неожиданно закрыт в 2008 году, что объяснялось плохим состоянием пути и необходимостью срочных ремонтных работ.