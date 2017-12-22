Транспорт и логистика |

В 2017 году Latvijas dzelzceļš (LDz) перевез 43 млн тонн груза, что составляет самый маленький объем за последние 15 лет. Об этом рассказывает президент общества "Балтийская ассоциация – Транспорт и Логистика" (БАТЛ) Инга Антане.

По ее словам, сейчас нет ни одного предварительного условия, чтобы спад не перестал расти – самая низкий уровень еще не достигнут.

“2017 год оказался самым худшим для железнодорожных перевозок за последние 15 лет, как и следовало ожидать. Прогнозы на следующий год свидетельствуют о еще более стремительном спаде, хотя LDz в своем письме Комиссии Сейма по народному хозяйству указало, что в следующем году может быть перегружено 49 млн тонн. В нынешних обстоятельствах это не выполнимо и даже утопично. Сейчас никто не может заявить, что разговоры о кризисе транзита являются преувеличением. Кризис наступил и последствия мы ощутим уже в 2018 году", - заверила глава БАТЛ.

Антане отметила, что наиболее реалистичным сценарием для стабилизации ситуации является увеличение объемов грузов за счет Беларуси, где Китай создал значительный логистический центр для своих грузов, но Латвия мало что выиграла, так как он успешно сотрудничает с Клайпедским портом в транспортировке грузов в пункты назначения. Чтобы привлечь эти грузы, Латвия должна выполнить свою “домашнюю работу” и решить проблемы, которые влияют на ее конкурентоспособность. Ассоциация заявила, что первая работа - это конкурентоспособная стоимость доставки.

Отрасль уже многие годы призывает министерство повысить конкурентоспособность Латвии в транзите, о чем говорили зарубежные партнеры. Это также отмечено в докладе Европейской комиссии. Партнеры за рубежом уже указали на чрезмерно высокую стоимость железнодорожной инфраструктуры. Правительство значительно увеличило ее с 2018 года. В результате Латвия будет иметь наибольшую цену среди стран Евросоюза. Это означает, что мотивация наших партнеров по выбору Латвии как партнера по сотрудничеству в грузовых перевозках станет еще меньше.

БАТЛ отметила, что одной из основных задач является снижение акцизного налога на топливо, которое значительно увеличится 1 января.

Во-вторых, LDz должно стать намного более эффективным - если до кризиса в 2007 году тариф LDz составлял 7,8 евро / км, то сейчас он вырос до 11,08 евро / км.

В-третьих, исторически Латвия имеет наибольшее количество рельсов на одного гражданина. Для их содержания компания должна перевозить не менее 60 млн тонн груза в год.

Также по словам БАТЛ систему предприятия стоит открыть для свободной конкуренции - полностью либерализовать транзитный рынок. В заключении ассоциация посоветовала создать политику единого тарифа.

Ассоциация неоднократно призывала правительство дорогой проект электрификации, поскольку его реализация негативно повлияет на взимание железной дороги и увеличит его рост цен, что признало руководство LDz.