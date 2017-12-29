Транспорт и логистика |

Продолжая начатые в этом году переговоры о сотрудничестве в сфере железнодорожных перевозок и мультимодальных логистических услуг, в конце декабря в Риге побывало с визитом руководство иранского логистического предприятия Railway Transportation Co, чтобы обсудить возможности дальнейшего сотрудничества. В ходе визита заместитель председателя правления предприятия Эбадолла Форозеш посетил как ГАО Latvijas dzelzceļš, так и Рижский свободный порт.

В заключение визита между ООО LDz Loģistika и Railway Transportation Co был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу по подготовке и тестированию новых маршрутов из Индии и Ирана.

Форозеш подчеркивает, что его предприятие особо заинтересовано в как можно более скором развитии транспортного коридора Север – Юг между Индией и Северной Европой, включающего также транспортный коридор через Иран. Бизнесмен отметил, что особенно высоко он оценивает усилия латвийских коллег по включению в упомянутый коридор, поэтому также настроен на более тесное сотрудничество с LDz Loģistika.

Председатель правления LDz Loģistika Вернер Лусис, подписывая меморандум о стратегическом сотрудничестве, отметил, что предприятие в этом году приняло участие в ряде выставок и конференций высокого уровня, проходивших в иранской столице Тегеране, а также в весьма важной встрече с руководством Иранской железной дороги, состоявшейся в Риге в октябре – в рамках заседания Совета по железнодорожному транспорту.