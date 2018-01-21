Транспорт и логистика |

Чтобы устранить недобросовестных шоферов пассажирских автобусов, которые берут деньги с людей и не выдают билет, Автотранспортная дирекция (АД) в этом году планирует усилить билетный контроль и расширить доступность видеонаблюдения в автобусах. Об этом сообщил глава правления АД Кристиан Годиньш, пишет Diena.

Он указал, что по сравнению с 2015 годом, билетный контроль уже в прошлом году проводился в два раза чаще. Как еще один способ борьбы с недобросовестными шоферами Годиньш привел введение безналичной оплаты в автобусах.

Он также призвал пассажиров просить шофера выдать билет. Таким образом недобросовестные водители больше не смогут мошенничать. Также по количеству выданных билетов будет формироваться общая статистика рейсов, что является одним из факторов при планированных изменениях в маршрутах.

"Вы только подумайте, если в автобусе едет десять пассажиров, из которых билеты выданы четверым, АД видит этих четверых, а остальные шесть не показываются в статистике. Таким образом может образоваться ситуация, когда рейс в действительности популярный маршрут, согласно данным, практически не заполнен. Поэтому мы призываем пассажиров обращать внимание на билеты", - заявил Годиньш.

Ранее сообщалось, что до 2019 года планируется ввести безналичную оплату в 50% общественного транспорта. Также будет введено видеонаблюдение в рамках существующих договоров. Это одна из кратковременных мер, которая включена в доклад Министерства сообщения "Об экономии бюджетных средств, уменьшение теневой экономики и обеспечении точного учета услуг общественного транспорта".

Фото: flickr.com