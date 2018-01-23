Фоторадары будут ловить водителей с просроченным техосмотром (2)

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Транспорт и логистика | 23 января 2018 года, 12:47

С 22 января по 4 февраля Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполицией осуществят социальную кампанию, цель которой — объяснить обществу необходимость своевременного прохождения техосмотра и приобретения полиса ОСТА, а также уменьшение числа тех автоводителей, которые не покупают ОСТА или пропускают сроки прохождения техосмотра. Об этом пишет nra.lv .

В рамках кампании планируется провести широкую профилактическую работу, объяснив автоводителям, что ОСТА или техосмотр — это не просто формальность, навязанная шоферам государством, а гарантия безопасности для самого автоводителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Также, чтобы точнее определить число автоводителей, участвующих в дорожном движении без действительного полиса ОСТА или техосмотра, в ходе кампании стационарные фоторадары будут усиленно контролировать их сроки действия.

Согласно информации, представленной LTAB, сейчас общее число незастрахованных транспортных средств на латвийских дорогах составляет около 1,5%. Планируется, что обобщенные в ходе кампании данные позволят LTAB и CSDD эффективнее информировать забывчивых автоводителей об окончании срока действия ОСТА или техосмотра.

Фото: flickr.com

Комментарии 2
wolf1 час назад
......i pricepom kategoriju znanija pogannogo jazika
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Сигне Михайлова2 часа назад
Комков Артур
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