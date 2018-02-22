Транспорт и логистика |

В марте закроют сразу несколько маршрутов общественного транспорта в Риге, сообщает Rīgas satiksme.

С 3 марта трамваи 1-го маршрута Иманта-Югла будут следовать через Центральный рынок в обоих направлениях, а 4-й трамвайный маршрут перестанет курсировать. Проездные на один маршрут, активизированные в 4-м трамвае, будут действительны в трамваях других маршрутов на участках, совпадающих с 4-м трамвайным маршрутом, без регистрации до окончания срока действия проездного.

Также 3 марта будет закрыт 6-й трамвайный маршрут. С проездными на один маршрут транспорта, активизированными в трамвае 6-го маршрута, будет действовать та же система, что и с 4-м трамвайным маршрутом.

С 3 марта прекратит свое существование 24-й маршрут троллейбусов. После закрытия 24-го троллейбусного маршрута отдельные троллейбусы 19-го маршрута будут проезжать возле предприятия Dzintars.

Из-за недостатка пассажиров закроется и 20-й маршрут троллейбусов. В телецентр на Закюсале пассажиры смогут добраться на новом автобусе 59-го маршрута.

Также с 3 марта будет закрыт маршрут ночных автобусов N8. Кроме того, изменится маршрут ночного автобуса N4, который впредь будет ездить по "кольцу" Центр-Иманта-Золитуде-Центр.

Фото: flickr.com