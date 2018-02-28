Транспорт и логистика |

Госполиция планирует в скором времени в тестовом режиме на специальном нетрафарированном автомобиле проконтролировать использование водителями мобильного телефона за рулем. Для этих целей транспорт планируется оборудовать по бокам фото- и видеокамерой.

"Если водитель использует мобильный телефон за рулем, установленные на полицейской машине камеры это зафиксируют и владельцу машины придет оповещение о штрафе", - указал начальник Отдела безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

По его словам, в оповещении будет отображаться фотография с номерным знаком автомобиля и самим автоводителем.

Крапсис указал, что использование мобильного телефона за рулем является частым нарушением. Так, в прошлом году полицейские оформили 3390 протоколов.

Также согласно плану безопасности дорожного движения на 2017-2020 гг., планируется приобрести устройства, автоматически считывающие номерной знак автомобиля. Полиция сможет автоматически констатировать, находится ли транспортное средство в розыске, застраховано ли оно и пройден ли у него техосмотр.

Ранее сообщалось, что часть автоводителей, участвующих в движении без годного полиса ОСТА или своевременно пройденного техосмотра, вероятно, специально избегают дорог, на которых расположены фоторадары или выше вероятность встретить экипаж дорожной полиции. Такой вывод был сделан в ходе социальной кампании Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), проведенной в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполицией.

Фото: pixabay.com