Транспорт и логистика |

Латвия продолжает оставаться лидером в транзитной области среди стран Балтии, сообщил эксперт по финансам и инвестициям Айварс Юрцанс.

Согласно его расчетам, сравнивая результаты деятельности балтийских портов в 2017 году, можно заметить, что через порты Латвии прошла почти половина общего объема балтийских грузов, т.е. столько же, сколько через порты Таллина и Клайпеды вместе.

"Среди стран Балтии Латвия продолжает сохранять лидерские позиции в области транзита – с 2010 года через латвийские порты перевалено приблизительно в три раза больше грузов, чем в Эстонии, и на треть больше, чем в Литве", - отметил Юрцанс.

На его взгляд, для качественной оценки работы транзитной отрасли, на которую оказывают существенное влияние различные геополитические процессы, а также многомиллионные инвестиционные проекты, ситуацию необходимо анализировать в намного более широком временном и региональном контексте.

"Неправильно анализировать долгосрочные процессы с краткосрочной точки зрения, несмотря на то, что бизнесы, использующие капитал и инвестиции, с этим сталкиваются по всему миру", – указал эксперт.

Ранее сообщалось, что правление Рижского Свободного порта освободит территорию на Андрейсале и в районе Экспортного порта от операций с сыпучими грузами, после чего с начала 2019 года их обработка будет полностью обеспечиваться на острове Криеву, где будут построены новые терминалы.