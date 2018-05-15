Транспорт и логистика |

В связи с продолжением реконструкции трамвайных рельс до 23 мая все еще будет запрещено движение транспортных средств на промежутке в 50 метров на улице Матиса, в направлении улицы Бривибас, сообщили в Рижской думе.

Также будут закрыты правый и левый повороты с улицы Бривибас на улицу Матиса.

В связи с обновлением покрытия дороги с сегодняшнего дня до 18 мая будет будет запрещено движение транспортных средств на улице Симаня, на промежутке от улицы Дунтес до улицы Алекша.

Компании, осуществляющие работы, должны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также движение оперативного транспорта.

Во время ночных работ может превышаться допустимый уровень шума.

Фото: pixabay.com