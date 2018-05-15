Транспорт и логистика |

В начале мая правительство концептуально поддержало разрешение установить на 2018-2020 годы долю прибыли, выплачиваемой на дивиденды Latvijas dzelzceļš (LDz), в размере 0%, оставив прибыль в распоряжении капитального общества и направив ее на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры публичного пользования, в том числе на создание резервов, которые могли бы быть использованы для сохранения жизнеспособной деятельности предприятия и реализации запланированных проектов железнодорожной инфраструктуры публичного пользования.

На LDz работают более 10 000 человек – он является крупнейшим работодателем в стране. Также объем уплаченных концерном налогов в 20 раз больше тех доходов, которые государство получает от дивидендов. За последние 6 лет LDz внесло государству в качестве дивидендов немногим более 24 млн.евро, тогда как в виде налогов концерн уплатил 576 млн.евро.

"Дальнейшее развитие столь крупного работодателя и стратегически важного предприятия имеет значение для нашего государства. При успешном развитии вклад LDz в экономику будет несоизмеримо больше. Поэтому подобное решение следует оценивать с долгосрочных позиций, а не с точки зрения сиюминутных нужд", – обосновал решение правительства министр сообщения Улдис Аугулис.

Выплачиваемую на дивиденды часть прибыли предприятие вложит в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры, в том числе в создание резервов, которые могли бы быть использованы для реализации инфраструктурных проектов.

"Латвийская железная дорога сейчас переживает очень серьезный поворот в своем развитии – уравновешивая деятельность в сложных для отрасли обстоятельствах, мы реорганизуем внутреннюю структуру предприятия, делая работу более эффективной. Одновременно LDz очень активно работает над развитием новых транспортных коридоров и привлечением новых клиентов в целях укрепления Латвийского международного транспортного коридора, а для повышения конкурентоспособности запущен ряд важных инвестиционных проектов. Поэтому мы очень довольны тем, что правительство ценит уже проведенную работу и обеспечивает практическую поддержку для ее дальнейшей реализации", – подчеркнул президент LDz Эдвин Берзиньш.

Наряду с работами по текущему содержанию инфраструктуры, требующими регулярных вложений, LDz приступает к работе по реализации нескольких софинансируемых Евросоюзом проектов, которые позволят обеспечить более эффективную организацию перевозок и конкурентоспособность – это электрификация Латвийской железнодорожной сети, модернизация Рижского и Даугавпилсского железнодорожных узлов, а также внедрение единой информационной системы планирования и управления движением поездов.