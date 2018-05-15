Транспорт и логистика |

ГАО Latvijas Dzelzceļš (ЛДз) в последующие годы планирует обратить внимание на развитие технологических решений, в том числе более широкое применение умных технологий для интеграции в работу предприятия, заявил во вторник президент ЛДз Эдвин Берзиньш.

В настоящее время в мировой транспортной отрасли происходят большие изменения, приходят новые высокотехнологичные решения, формируются новые потоки грузов и людей. Для латвийской транспортной отрасли это серьезный вызов, и она должна уметь переориентироваться, отметил он.

По словам Берзиньша, ЛДз видит Латвию как центр транспорта и логистики Балтийского региона и Скандинавии, и создание такого центра могло бы внести вклад в народное хозяйство Латвии.

В ЛДз создано десять рабочих групп с участием специалистов из разных подразделений концерна, которые работают над новыми технологиями, услугами, развитием международного бизнеса, занимаются созданием научного центра транспортной отрасли, решениями в области безопасности и другими вопросами, сообщил руководитель компании.