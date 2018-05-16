Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš активно развивает сотрудничество с другими странами в области транспорта и логистики. Периодически предприятие готовит небольшой информационный отчет о самых актуальных событиях, происходящих в соседних странах, и предлагает ознакомиться с ними читателей Mixnews.

Клайпедскому порту следует подумать над привлечением финансирования

Деловая газета Verslo žinios публикует обширный материал о ситуации в Клайпедском порту, где, в отличие от Таллинского порта, продающего свои акции на бирже и для увеличения капитала пытающегося привлечь инвесторов, продолжают ориентироваться на государственное финансирование. Стратегия экономического развития Клайпедского порта предусматривает к 2030 году перевозить 15% всех грузов восточного побережья Балтийского моря. Министр сообщения обещает, что порт будет вынужден играть по тем же условиям, которые соблюдают и другие предприятия, работающие в условиях рынка.

В свою очередь, портал Alfa.lt пишет о новом маршруте Вильнюс – Астана казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, который станет первым шагом предприятия не только в страны Балтии, но и вообще в Европейский союз. Открытие маршрута намечено на 27 мая. Посол Литвы в Казахстане подчеркивает, что новый маршрут будет конкурировать с рейсом Рига – Астана, и он надеется также на транзитных пассажиров.

Россия готовится к большому футболу, ограничениям импорта зарубежного алкоголя и другим переменам

Для www.rzd-partner.ru новость о том, что Большой Санкт-Петербургский порт может быть перенесен за пределы города в Приморск, сообщил городской вице-губернатор Игорь Албин.

«Мы думаем воспользоваться опытом наших коллег, в том числе Гамбурга и Сингапура, чтобы перенести мощности за границы города», – подчеркивает чиновник. Таким образом, была бы освобождена территория для создания новой городской среды. О возможных сроках переноса не сообщается.

Тем временем перевалка грузов в Приморском порту с начала года снизилась на 26%. Падение оборота наблюдается также в портах Высоцка и Усть-Луги, тогда как прирост – в Калининграде, Выборге и Большом порту Санкт-Петербурга. В целом падение грузооборота в принадлежащих России портах Балтийского моря за этот период составило 4,7%.

«Коммерсант» пишет, что может затянуться модернизация железнодорожной паромной линии Балтийск – Усть-Луга. Правительство уже отказалось от использования концессии при строительстве паромов, будет уменьшено количество вновь строящихся судов и возрастут затраты на них.

Думается, что могут затянуться и сроки строительства новых кораблей. В настоящее время линию Балтийск – Усть-Луга обслуживают два парома, однако оба они в скором времени подлежат списанию. Новым судам предстоит обеспечить надежность транспортного сообщения с Калининградской областью и уменьшить зависимость от тарифов Литовских и Белорусской железных дорог.

В свою очередь, «Интерфакс» сообщает, что Федеральное агентство железнодорожного транспорта «Росжелдор» разработало целый список опасных веществ, перевозка которых будет ограничена во время проведения в России чемпионата мира по футболу. В него входят вещества, играющие значительную роль в перевозках: аммиак, фосфор, пропан, бутан, углеводородные газы и различные химикалии, используемые при добыче золота. Также к опасным грузам отнесены компоненты ракетного топлива – гептил и гидразин. Для перевозки этих веществ, как сообщает «Коммерсант», Российские железные дороги разработают альтернативные маршруты, не затрагивающие города, в которых пройдет турнир. На период чемпионата будет ограничена и перевалка опасных грузов в портах.

Новая железнодорожная линия в Узбекистане

kommersant.uz информирует, что в Узбекистане построена новая железнодорожная линия Бухара – Мискен. Теперь путь от Ташкента до Хивы, Ургенча и Нукуса можно будет преодолеть на два часа быстрее, чем прежде. Линия позволит увеличить перевозки на Казахстан и в Россию; по ней будет транспортироваться продукция горнодобывающей и металлургической отраслей из Центрального Кызылкума. Протяженность линии составляет 355 км; на ней были возведены 121 строение, 12 мостов и шесть подъездных путей, а также пять новых станций.

Украинские железные дороги наконец-то с прибылью

unian.net сообщает, что в 2017 году Украинские железные дороги работали с прибылью в размере 100 млн. гривен. Достижение значимо уже потому, что годом ранее украинское железнодорожное предприятие потерпело убытки размером 7,3 млрд. гривен.

Финляндия развивает связи с Казахстаном

rzd-partner.ru пишет, что в 2017 году более чем наполовину, по сравнению с предыдущим годом, выросли транзитные грузовые перевозки на Финляндию через Казахстан. Общий объем грузов достиг 60,22 тыс. т. С ноября 2017 года отправлены уже 30 контейнерных поездов по маршруту Сиан (Китай) – Коувола (Финляндия). Финляндия выражает также желание организовать прямые авиарейсы по маршруту Хельсинки – Астана.