Транспорт и логистика |

Обладатели Карты рижанина впредь смогут использовать различные льготы на перевод персональных документов на другой язык, групповые занятия по изучению языков и ездить в детские и молодежные лагеря Skrivanek Baltic для активного отдыха и изучения иностранных языков. Также будет доступна скидка в 15% на различные курсы в Macību centrs Liepa. Об этом пишет NRA.

Сейчас обладателям Карты рижанина доступны более 50 различных скидок, полный список которых можно найти на сайте www.ridziniekakarte.lv.

Для получения Карты рижанина надо быть задекларированным в Риге или иметь недвижимость в столице. Карту можно оформить на официальном сайте или в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

Фото: twitter.com/nralv