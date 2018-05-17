Транспорт и логистика |

В субботу, 19 мая, в Риге будет проходить Ночь музеев, в связи с этим будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта и многие маршруты из центра города будут обеспечены до 2 часов ночи, сообщает Rīgas satiksme.

Для удобства пассажиров в ночь с 19 на 20 мая будут организованы дополнительные рейсы, чтобы обслужить большую часть городских микрорайонов и музеев, которые принимают участие в мероприятии.

Дополнительные рейсы будут организованы:

по маршрутам 1, 5, 7, 10 и 11 трамвая

по маршрутам 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27 троллейбуса

по маршрутам 1, 3, 11, объединенного 12, 23 и 27 (по Каменному мосту), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53 автобусов

С учетом масштабных изменений, Rīgas satiksme призывает пассажиров заранее ознакомиться с расписанием дополнительных рейсов на www.rigassatiksme.lv

Фото: flickr.com/RaivisRazgals