Транспорт и логистика |

Чтобы обеспечить доступность окружающей среды слепым людям, предприятие Юрмалы Jūrmalas autobusu satiksme во всех автобусах разместило таблички с информацией, написанной шрифтом Брайля на русском и латышском языках, сообщила представитель компании Майя Лаздиня. Об этом пишет KasJauns.

По ее словам, после консультации с Латвийским обществом незрячих о более удобном и доступном месте в плане информации для слепых пассажиров, в юрмальских автобусах около кабины водителя разместили таблички со шрифтом Брайля.

На табличках указан номер гаража конкретного автобуса, чтобы человек с инвалидностью зрения смог бы выразить свои предложения и претензии к качеству предоставляемых услуг или обратиться в предприятие по другим вопросам, которые связаны с использованием общественного транспорта в Юрмале.

Jūrmalas autobusu satiksme обслуживает пассажиров в приморском городе уже с 1958 года. Сейчас по шести городским маршрутам курсируют 23 автобуса и микроавтобуса.

Фото: Jūrmalas autobusu satiksme