Транспорт и логистика |

На прошлой неделе представители предприятий транспортно-логистической отрасли Латвии побывали в Шанхае (Китай), где проходила одна из крупнейших выставок в регионе Азии – „Transport Logistic China”.

В рамках выставки состоялось заседание и дискуссия Координационного совета по транссибирским перевозкам, в ходе которых управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш рассказал, что в настоящее время порт в тесном сотрудничестве с “Latvijas dzelzceļš” работает над перевозками и развитием латвийского транзитного коридора.

"Во встрече участвовали представители железных дорог Китая, России, Казахстана и Германии, китайский грузоперевозчик “Sinotrans”, российские “TransContainer”, “Stenaline”. Такой состав участников не нуждается в комментариях, и вопрос о том, почему Латвия должна быть там представлена, излишен!", - сказал Зелтиньш.

Он отметил, что в ходе встречи координационного совета неоднократно подчеркивался план – увеличить в четыре раза объемы контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.

"В этих условиях мы должны использовать любую возможность, чтобы продемонстрировать свои географические преимущества, качество услуг и готовность включиться в цепочку грузоперевозок Восток – Запад, и Координационный совет по транссибирским перевозкам – отличная платформа для этого", - добавил Зелтиньш.

В то же время председатель правления LDz Loģistika Гундарс Аболс вместе с представителями руководства рижского и лиепайского портов, а также Лиепайской специальной экономической зоны во время визита в Шанхай встретились с представителями порта Нинбо и предпринимателями, работающими на территории этого самоуправления, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере логистики.

Представители муниципалитета Нинбо подчеркнули, что Латвия является потенциально важным партнером по сотрудничеству – благодаря своему выгодному географическому положению, хорошей инфраструктуре и хорошему уровню транспортных и транзитных услуг. Предприниматели также оценили налоговые преимущества в специальных экономических зонах Латвии.

Представители Латвии предложили использовать латвийский транзитный коридор для транспортировки грузов из Азии в страны Северной Европы и Великобританию, разработать совместно выгодные логистические предложения представителям отрасли и грузовладельцам в Северной Европе, а также вместе организовать железнодорожные контейнерные перевозки по маршруту Нинбо – Рига.

Стороны договорились, что представители муниципалитета Нинбо подготовят официальный доклад руководству, чтобы китайская сторона рассмотрела латвийское предложение.