Транспорт и логистика |

На путепроводе на Густава Земгала гатве, который соединяет район Новой Тейки и Чиекуркалнса, образовалась сильная коррозия, пишет nra.lv.

Так, в некоторых местах осыпался фундамент, образовалась ржавчина, а на лестнице некоторые детали отломались или были сняты.

Как рассказали в Департаменте сообщения Рижской думы, мост необходимо ремонтировать, однако средств для этого пока нет. Также в департаменте отметили, что в апреле-мае уже были проведены некоторые работы, чтобы привести мост в порядок - был удален бетонный защитный слой в местах, где существует риск его отделения, а также был произведен демонтаж лестничных конструкций.

Между тем, этой весной в результате проведенной проверки состояние моста оценили как удовлетворительное. В Департаменте сообщения обещают, что путепроводу будет уделено особое внимание – будут проводиться регулярные проверки, а также обеспечиваться безопасность участников дорожного движения.

Фото: Imants Vīksne, nra.lv