Транспорт и логистика |

С 2 июня на отдельных маршрутах общественного транспорта будет изменен график движения, поскольку с началом летнего сезона уменьшается пассажиропоток, сообщает Rīgas satiksme.

Изменений, которые будут действительны с 2 июня до 31 августа, коснутся расписания следующих маршрутов общественного транспорта:

для автобусов 9, 12, 37 и 41 маршрута по рабочим дням,

для троллейбусов 12, 15, 17, 22, 25 маршрута по рабочим и выходным дням,

для троллейбуса 14 маршрута по рабочим дням.

Также с 1 июня вступают в силу изменения в расписании движения по рабочим дням на некоторых маршрутах микроавтобусов, сообщает предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme.

На 300-м маршруте “Привокзальная площадь – Вецдаугава” в летнем сезоне, с 1 июня по 31 августа, в рабочие и выходные дни некоторые экспрессы будут следовать до конечного пункта “Вецаки”. Информация об этом будет показана на электронном табло.

Предприятие призывает пассажиров перед посадкой в 300-ый микроавтобус обратить внимание на электронное табло, находящееся спереди. Небольшие изменения вносятся в расписание на рабочие дни минибусов 224-го, 237-го и 241-го маршрутов – у некоторых рейсов изменится время отправления.

Информация об изменениях в расписаниях будет доступна на сайтах www.rigassatiksme.lv и www.rigasmikroautobusi.lv в разделе расписаний минибусов.

Фото: flickr.com/Paul Green