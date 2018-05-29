Транспорт и логистика |

23 мая в рамках ежегодного саммита Международного транспортного форума (ITF) Организации экономического сотрудничества и развития Latvijas dzelzceļš (LDz) было принято в состав Совета корпоративного партнерства наряду с 30 другими транспортными, логистическими, промышленными и высокотехнологичными предприятиями со всего мира. Сейчас LDz является единственным предприятием Балтии, входящим в этот Совет.

Президент LDz Эдвин Берзиньш, подписывая с генеральным директором ITF Янгом Кимом меморандум о вступлении, подчеркнул, что участие в Совете корпоративного партнерства предоставляет прекрасную возможность для налаживания взаимных контактов не только с транспортными предприятиями, но и с представителями других отраслей, деятельность которых имеет существенное влияние на развитие транспорта в будущем.

"Сегодня, с развитием новых логистических решений, развитию новых стратегических партнерств придается особенно большое значение, а в долгосрочной перспективе хороших отношений с транспортными предприятиями соседних стран будет уже недостаточно. Особенно важны различные инновационные технологические решения и использование в развитии логистики информационных технологий, которые мы обозначили и в качестве направления долгосрочной деятельности LDz. Одновременно нельзя забывать и о безопасности подобных решений, что является одним из наиболее существенных вызовов отрасли", - заявил он.

Берзиньш также отметил, что ITF и его Совет корпоративного партнерства являются частью организационной структуры ОЭСР, в рамках которой особенно приветствуется хорошее управление на всех уровнях. Таким образом, приглашение присоединиться к одной из этих организаций рассматривается, как высокая оценка практике LDz по корпоративному управлению.

Совет корпоративного партнерства ITF сейчас объединяет порядка 30 предприятий из различных стран мира и видит свою задачу в том, чтобы представлять странам-участникам ITF, принимающим решения в транспортной сфере, точку зрения предпринимателей на регулирование важнейших вопросов развития отрасли.

В том числе за последние годы члены Совета высказывали свои мнения по таким проблемам, как декарбонизация транспортной отрасли, регулирование дронов и др. Сейчас одним из актуальных вопросов повестки дня Совета являются развитие технологий блокчейна и их регулирование, в том числе с точки зрения рисков безопасности.

"Эффективная работа логистических цепочек и по возможности удобные, технологически сподручные и ориентированные на клиентов решения становятся целью развития концерна LDz на ближайшие годы, поэтому участие в выработке рекомендаций по упорядочению данной сферы имеет для нас большое значение", – указал Берзиньш.

В свою очередь, значимым вкладом LDz в работу Совета корпоративного партнерства президент LDz считает большой опыт и знания предприятия в сотрудничестве с двумя различными по деловой культуре, технологическим требованиям и параметрам инфраструктуры территориями – Европейским союзом и странами СНГ, или государствами – партнерами по ширине колеи 1520 мм.

Таким образом, LDz может предоставлять уникальный взгляд на партнеров как одной, так и другой группы стран относительно соединения существующих систем, создания максимально эффективной модели взаимного сотрудничества и единых принципов партнерства для обеспечения интегрированных глобальных логистических решений.