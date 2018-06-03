Транспорт и логистика |

В воскресенье, 3 июня, в связи с веломарафоном Toyota в Риге будут действовать ограничения дорожного движения.

С 18:00 часов 2 июня до 19:00 часов 3 июня закрыто движение транспортных средств по набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста и параллельной набережной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа и Полю гате).

3 июня движение транспортных средств будет закрыто:

с 10:30 до 17:00 – по ул. Краста в направлении и на участке от Каменного моста до Южного моста;

с 11:00 до 17:00 – по Южному мосту в направлении Пардаугавы от въезда с ул. Краста до ул. Баускас (по левой полосе будет организовано движение общественного транспорта);

с 10:00 до 17:00 – по ул. Баускас от круга Южного моста до ул. Мукусалас, по ул. Мукусалас от ул. Баускас до Каменного моста, на круге ул. Мукусалас под Островным мостом, в туннеле под Каменным мостом, на ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту (по левой полосе будет организовано движение общественного транспорта).

В том числе с 17:00 часов 2 июня до 19:00 часов 3 июня запретят остановку и стоянку транспортных средств:

на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста;

на параллельной набережной 11 ноября улице со стороны Старой Риги (между Бискапа и Полю гате); на ул. Цитаделес на участке от ул. Торня до площади Пилс.

с 11:15 до 13:00 – пройдет заезд на Спортивной дистанции (четыре круга) по маршруту: набережная 11 ноября – ул. Краста – Южный мост – по Южному мосту – ул. Баускас – ул. Мукусалас – круг на ул. Мукусалас – ул. Мукусалас – туннель под Каменным мостом – ул. Кугю – ул. Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – площадь Пилс – ул. Торня – площадь Пилс – ул. Муйтас – набережная 11 ноября (финиш);

с 13:30 до 15:15 – состоится заезд на Народной дистанции (два круга) по маршруту: набережная 11 ноября – ул. Краста – Южный мост – по Южному мосту – ул. Баускас – ул. Мукусалас – круг на ул. Мукусалас – ул. Мукусалас – туннель под Каменным мостом – ул. Кугю – ул. Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – площадь Пилс – ул. Торня – площадь Пилс – ул. Муйтас – набережная 11 ноября (финиш);

с 15:30 до 17:00 – состоится заезд на Семейной дистанции (один круг) по маршруту: набережная 11 ноября – ул. Краста – Южный мост – по Южному мосту – ул. Баускас – ул. Мукусалас – круг на ул. Мукусалас – ул. Мукусалас – туннель под Каменным мостом – ул. Кугю – ул. Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – площадь Пилс – ул. Торня – площадь Пилс – ул. Муйтас – набережная 11 ноября (финиш).

Также напоминаем, что во время веломарафона 3 июня с 9:00 часов до 17:00 часов будет запрещено движение велорикш, электромобилей и лошадиных упряжек по набережной 11 ноября.

Фото: flickr.com/AS Gutta