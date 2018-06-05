Транспорт и логистика |

29 мая в Таллине железнодорожные перевозчики Латвии, Литвы и Эстонии подписали договор о проекте Amber Train, заложив таким образом основы для регулярных интермодальных грузовых перевозок, которые соединят все три страны Балтии. По железнодорожному маршруту Amber Train грузы из Западной Европы можно будет доставлять в Балтийский регион значительно более быстрым, экономичным и экологичным образом.

Соглашение подписали председатель правления ООО LDz Cargo Светлана Берга, член правления ООО LDz Loģistika Эдуард Чернявский, вице-президент литовского железнодорожного предприятия АО Lietuvos geležinkeliai Эгидий Лазаускас и руководитель эстонского железнодорожного предприятия EVR Cargо Рауль Томсалу.

"Проект Amber Train является хорошим примером того, как создать услугу на базе существующей инфраструктуры. Этот маршрут даст новые возможности и преимущества всем трем странам Балтии. В результате нашей совместной деятельности автодорожная инфраструктура будет разгружена от грузовых автомашин, тогда как у клиентов появится возможность использовать одну линию для доставки грузов к конечной цели", – подписывая соглашение, подчеркнул Э.Чернявский.

Литовские железные дороги ожидают, что в результате реализации проекта в выигрыше будут все три участвующие в нем стороны, считает вице-президент АО Lietuvos geležinkeliai.

"Однако самое важное заключается в том, что в выигрыше будут наши клиенты. Amber Train предлагает быстрое, надежное и эффективное грузовое сообщение между Западной и Северной Европой", – отмечает Э.Лазаускас.

Председатель правления Эстонской железной дороги Эрик Лайдве в свою очередь говорит: "Новый проект сотрудничества Эстонская железная дорога поддержит в любом виде и сделает все возможное, чтобы он оказался успешным. Это еще одно свидетельство наличия спроса на транспортный коридор Север – Юг".

"Приступая к реализации проекта, мы критически подошли и к оценке технических процедур, а также смогли их улучшить, например, внедрив электронный обмен информацией. Таким образом, создана великолепная база для намного более упрощенной организации грузопотока", – добавляет Томсалу.

Amber Train – совместный проект предприятий-перевозчиков Латвийской, Литовских и Эстонской железных дорог. Соглашение о его создании было достигнуто в Риге в марте этого года. Проект поможет странам Балтии совместно развивать интермодальные грузовые перевозки, позволив не только сэкономить расходы для клиентов и операторов-перевозчиков, но и уменьшить загрязнение окружающей среды, уровень шумов, количество дорожных происшествий и заторов.