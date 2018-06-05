Транспорт и логистика |

В первом квартале этого года ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) продолжало обеспечивать стабильную финансовую деятельность, завершив его с прибылью в размере 8,5 млн.евро. Этот результат был достигнут при обеспечении неизменно качественного содержания железнодорожной инфраструктуры публичного пользования, а также путем реструктуризации в рамках концерна LDz с одновременным повышением эффективности труда.

Нетто-оборот LDz за первые три месяца текущего года составил 53 миллиона евро, что на один миллион евро меньше, чем в первом квартале 2017 года. Прибыль предприятия в первом квартале достигла 8,5 миллиона евро.

Вице-президент LDz Айвар Стракшас: "Первый квартал года показал цикличную природу грузовых перевозок и их зависимость от различных других экономических процессов. Тем не менее, LDz сохранил финансовую стабильность и обеспечил прибыль. Таким образом, предприятие доказало, что способно обеспечивать финансовое равновесие при изменчивых объемах грузов. Существенную роль сыграла и реструктуризация концерна, в ходе которой путем перестройки организации управления движением поездов, работ по содержанию и ремонту инфраструктуры, а также выполнения маневровых работ была повышена эффективность деятельности LDz".

67,3% от нетто-оборота LDz образуют платежи грузоперевозчиков за использование железнодорожной инфраструктуры публичного пользования. В первом квартале текущего года по инфраструктуре LDz в целом было перевезено 12 млн.т грузов, что на 2,2 млн.т меньше, чем за первые три месяца прошлого года. Год назад объем эксплуатационной работы в первом квартале составил 4,9 млрд.т-км, тогда как в этом году – 4,4 млрд.т-км. В весенние месяцы, по сравнению с прошлым годом, объем грузов оставался стабильным.

В свою очередь, в пассажирских перевозках по инфраструктуре LDz за первый квартал нынешнего года были перевезены 3,9 млн.человек, что на 2% больше, чем за тот же период годом ранее.

Учитывая изменения в структуре грузовых перевозок, LDz продолжает работу над развитием альтернативных направлений деятельности, в том числе предлагая клиентам и деловым партнерам комбинированные перевозки и маршруты контейнерных поездов. Несмотря на геополитические события в регионе, LDz продолжает развивать группу современных, эффективных и дружественных окружающей среде инфраструктурных и логистических предприятий, в будущем ориентируясь на растущее применение "умных" технологий, помогающих как улучшить эффективность действующих процессов, так и предлагать клиентам концерна все более удобные услуги и логистические решения.

Для обеспечения дальнейшей стабильной инвестиционной деятельности существенным является решение Кабинета министров ЛР от 3 мая с.г. об оставлении прибыли в распоряжении предприятия. Часть прибыли, выплачиваемой на дивиденды, будет направлена на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры публичного пользования, в том числе на создание резервов, которые могут быть использованы для сохранения жизнеспособной деятельности LDz и реализации запланированных проектов железнодорожной инфраструктуры публичного пользования.