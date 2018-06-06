Транспорт и логистика |

В морских грузовых перевозках используются суда все больших размеров. Стремление грузовладельцев сократить издержки и выполнять перевозки судами большей грузоподъемности в полной мере ощущает и Рижский порт, сообщили в Управлении Рижского свободного порта.

В 2017 году в порту было перевалено почти в 3 раза больше грузов, чем в 1997-м, однако общее количество зашедших торговых судов сократилось с 4029 в 1997 году до 3422 в 2017 году.

«Это ясная тенденция, которая показывает, что в порт заходит меньше судов, но с большей грузоподъемностью», – прокомментировал эти данные капитан Рижского свободного порта Артур Броковскис.

Увеличение габаритов судов ведет к новым задачам, с которыми приходится сталкиваться Рижскому порту, обслуживая таких гигантов.

Особенно быстро размеры судов, заходящих в Рижский порт, увеличивались именно в последнее десятилетие. Если в 2010 году Рижский порт принял лишь 110 судов грузоподъемностью свыше 50 000 тонн, то в прошлом году таких было уже 214.

Количество больших судов за это время удвоилось. Основная причина постоянного увеличения габаритов судов – стремление грузоперевозчиков максимально удешевить перевозки, но стремительный прирост в последние годы также связан с реконструкцией Панамского канала.

В результате реконструкции канал расширился, и если раньше он мог принимать суда шириной около 32 м, к которым применялся стандарт panamax, то сейчас максимальная ширина судов составляет 49 м. Этот стандарт получил название new panamax, и Рижский порт тоже должен уметь принимать такие суда.

Суда становятся все больше и больше, и это ставит новые задачи перед Рижским портом. Таким судам необходимы более глубокие и широкие судоходные каналы. За 20 лет в работы по углублению Рижского порта вложено почти 90 миллионов евро. При этом инвестиций требуют не только земляные работы, но и IT-инфраструктура, системы навигации и обучение работников. Для управления большими судами необходима более высокая компетентность портовых служб, в особенности лоцманов.

«У судна типа panamax капитанский мостик находится как минимум на уровне седьмого этажа, определить с него точное расстояние до берега или причала практически невозможно. Поэтому в наши дни все чаще используются точные цифровые приборы и оборудование. Мы живем в XXI веке, и старинные портовые профессии тоже переживают стремительные перемены», – подчеркивает капитан порта.

Успешное обслуживание больших судов в порту зависит не только от глубины и ширины судоходного канала. Для этого также необходима подходящая береговая инфраструктура. Поэтому повышаются и требования к работающим в порту стивидорным компаниям.

«Для быстрого обслуживания больших судов нам необходима большая пропускная способность железной дороги и автотранспорта, а также более просторные склады и современные технологии погрузки. Кроме того, мы вложили почти 10 миллионов евро в удлинение причала, чтобы принимать на терминале большие суда и работать в новых условиях конкуренции», - пояснил заместитель исполнительного директора Rīgas universālais termināls Янис Касалис.

Фото: facebook.com/Rīgas Brīvosta