Транспорт и логистика |

Rīgas satiksme информирует, что на трамвайных маршрутах № 1 и № 3 в направлении конечного пункта "Югла" на ул. Радио появилась новая остановка – "Привокзальная площадь".

В связи с этим временная остановка "Бульвар Аспазияс" на ул. Кришьяня Барона закрыта.

Трамваи 1-го маршрута в направлении конечного пункта "Югла" и 5-го трамвайного депо (ул. Бривибас), а также трамваи 3-го маршрута в направлении конечного пункта "Югла" будут следовать по маршруту до ул. Прагас, далее по ул. Прагас, ул. Радио, ул. Кришьяна Барона и далее по маршруту.

Фото: flickr.com/sillamae1968