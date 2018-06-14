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Для дальнейшего планирования развития территории Рижского свободного порта и усовершенствования предложения потенциальным инвесторам управление Рижского свободного порта начало исследование свободных территорий порта на Спилвских лугах.

Планируется, что в перспективе территория Спилвских лугов могла бы развиваться как место деятельности логистических и промышленных предприятий.

Развитие территорий порта на левом берегу Даугавы будет включено также в План развития Рижского свободного порта на 2019 – 2028 годы: это будет функциональный документ, который наметит развитие Рижского порта с точки зрения грузов, функций и территориального аспекта.

Предварительное геотехническое исследование будет проводиться на принадлежащей Рижскому свободному порту территории площадью 66 га, расположенной на левом берегу Даугавы – на Спилвских лугах. С тех пор, как Спилвские луга были включены в территорию Рижского свободного порта, эта территория доступна для частных инвесторов, где они могут развивать проекты по строительству складов, логистических центров и производственные предприятия.

Так же, как и на всей территории Рижского свободного порта, на Спилвских лугах предприниматели также могут работать в режиме свободной зоны, что особенно выгодно инвесторам, учитывая налоговые льготы. До сих пор помехой для привлечения инвесторов было то, что на этих территориях в достаточном объеме не было проведено геотехническое исследование. Таким образом, у инвесторов и девелоперов проектов не было достаточной информационной базы и возможности планировать необходимый объем инвестиций.

Проект геотехнического исследования Спилвских лугов важен также в контексте разработки Программы развития порта на 2019 – 2028 годы.

"В новом Плане развития Риги обязательно будет уделено внимание территории Рижского свободного порта на левом берегу Даугавы. Исторически работа порта больше всего была сконцентрирована на правом берегу реки. Сейчас мы также видим более стремительное развитие порта на правом берегу Даугавы, где частные коммерсанты развивают различные проекты, связанные с работой порта: новые терминалы, грузовые склады, логистические предприятия. На правом берегу Даугавы такое стремительное развитие пока не наблюдается, однако с завершением проекта на острове Криеву эта сложившаяся исторически ситуация изменится. В следующем десятилетии мы планируем также более стремительное развитие работы порта, в том числе на территории Спилвских лугов, и геотехническое исследование – логическое начало для освоения этих территорий”, – сказал заместитель управляющего Рижским свободным портом Эдгар Суна.