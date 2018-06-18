Транспорт и логистика |

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что с 16 июня трамваи 5-го маршрута курсируют по основному маршруту "Ильгюциемс-Милгравис".

В силу вступает график движения по рабочим дням от 5 марта 2018 года и график курсирования по выходным дням от 5 сентября 2015 года.

Автобусный маршрут 5T «Привокзальная площадь – Ильгюциемс» будет закрыт.

Фото: flickr.com/Maurice van Gestel