Рижский трамвай №5 начал курсировать по основному маршруту (1)
Транспорт и логистика | 18 июня 2018 года, 11:40
Предприятие Rīgas satiksme информирует, что с 16 июня трамваи 5-го маршрута курсируют по основному маршруту "Ильгюциемс-Милгравис".
В силу вступает график движения по рабочим дням от 5 марта 2018 года и график курсирования по выходным дням от 5 сентября 2015 года.
Автобусный маршрут 5T «Привокзальная площадь – Ильгюциемс» будет закрыт.
Фото: flickr.com/Maurice van Gestel
Какое счастье!!! Поздравляю всех жителей Ильгюциемса!!!
Ответить