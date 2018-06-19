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Оценивая сделанное ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) за последний год в сфере рабочей среды, управления предприятием, рыночных отношений, защиты окружающей среды и поддержки общества, эксперты Индекса жизнеспособности, организуемого Институтом корпоративной жизнеспособности и ответственности, дали LDz очень высокую оценку, благодаря чему предприятие впервые получило платиновую категорию.

В определении Индекса жизнеспособности LDz участвует с 2011 года, и оценка экспертов улучшается с каждым годом, что позволило предприятию таким образом подняться до самой высшей – платиновой – категории.

Самую высокую оценку эксперты в этом году дали активности LDz в общественной сфере; за ней следуют сферы управления предприятием и рыночных отношений.

«Вступая на эту должность, я выдвинул цель – Латвийская железная дорога должна стать наиболее хорошо управляемым предприятием в Балтии, – отмечает президент LDz Эдвин Берзиньш.

Одним из способов проверить, насколько компания близка к поставленной цели, является участие в Индексе жизнеспособности.

"Высокая экспертная оценка с присвоением платиновой категории свидетельствует о том, что мы на верном пути. В то же время мы сознаем, что работу следует продолжать, чтобы стать еще лучше. Я благодарен управленческой команде, а также каждому работнику предприятия, внесшему свой вклад в достижение этого результата, и надеюсь, что на будущий год в этой оценке примут участие уже все предприятия концерна", - сказал глава LDZ.

В платиновую группу Индекса жизнеспособности включаются те предприятия, чей индекс, согласно оценкам экспертов, превышает 90%. Эти предприятия полностью интегрировали в свою деятельность корпоративную ответственность, на них определены ответственные лица как на управленческом, так и на исполнительном уровне. На подобных предприятиях идут систематический сбор данных и оценка влияния. За свою деятельность они отчитываются с высоким уровнем прозрачности и влияют на привлечение аудитории, а публикуемые ими данные утверждает внешний аудитор.