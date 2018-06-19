Латвийская железная дорога удостоена высокой награды (6)

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Транспорт и логистика | 19 июня 2018 года, 08:42

Оценивая сделанное ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) за последний год в сфере рабочей среды, управления предприятием, рыночных отношений, защиты окружающей среды и поддержки общества, эксперты Индекса жизнеспособности, организуемого Институтом корпоративной жизнеспособности и ответственности, дали LDz очень высокую оценку, благодаря чему предприятие впервые получило платиновую категорию.

В определении Индекса жизнеспособности LDz участвует с 2011 года, и оценка экспертов улучшается с каждым годом, что позволило предприятию таким образом подняться до самой высшей – платиновой – категории.

Самую высокую оценку эксперты в этом году дали активности LDz в общественной сфере; за ней следуют сферы управления предприятием и рыночных отношений.

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«Вступая на эту должность, я выдвинул цель – Латвийская железная дорога должна стать наиболее хорошо управляемым предприятием в Балтии, – отмечает президент LDz Эдвин Берзиньш.

Одним из способов проверить, насколько компания близка к поставленной цели, является участие в Индексе жизнеспособности.

"Высокая экспертная оценка с присвоением платиновой категории свидетельствует о том, что мы на верном пути. В то же время мы сознаем, что работу следует продолжать, чтобы стать еще лучше. Я благодарен управленческой команде, а также каждому работнику предприятия, внесшему свой вклад в достижение этого результата, и надеюсь, что на будущий год в этой оценке примут участие уже все предприятия концерна", - сказал глава LDZ.

В платиновую группу Индекса жизнеспособности включаются те предприятия, чей индекс, согласно оценкам экспертов, превышает 90%. Эти предприятия полностью интегрировали в свою деятельность корпоративную ответственность, на них определены ответственные лица как на управленческом, так и на исполнительном уровне. На подобных предприятиях идут систематический сбор данных и оценка влияния. За свою деятельность они отчитываются с высоким уровнем прозрачности и влияют на привлечение аудитории, а публикуемые ими данные утверждает внешний аудитор.

Комментарии 6
Экшкэрэ1 час назад
"Перевалка грузов в латвийских портах упала на 7,5%",- новости с портала Делфи. Это по сравнению с прошлым годом, а в прошлом году, как мы помним, был тоже спад... Прошу в студию данные о спаде за пять лет!
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Ж1 час назад
Кукушка хвалит петуха,за то,что хвалит он кукушку.....почему,в этой стране всё,что плохо-это хорошо?Дорога простаивает,если верить статистике упадок перевозок,с прошлым годом,на 18%.Так же как и с ЛНТ,ущербное предприятие,но премии,дотации и зарплаты на высоте!Ау!Кучинскис!Не слишком ли стабильна,ваша стабильность?Премии уже выписали,за окуенную работу?
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НАДЕЖДА51 минуту назад
Вот уж не знаю про какую поддержу общества и остальное бла-бла-бла тут говорится, но я предлагаю всем тем, кто присвоил и всем тем, кто получил данную платиновую категорию, дать на выбор или костыли или инвалидную коляску, чтоб они попробовали влезть с перрона в наши поезда и электрички!
Для многих эти ступеньки в вагон явл. непреодолимой преградой, что уж говорить про инвалидов!

пыс. Про кукушку и петуха +100500!
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