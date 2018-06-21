Транспорт и логистика |

В выходные, 23 и 24 июня, общественный транспорт в Риге будет бесплатным, предусмотрены также дополнительные рейсы по ряду маршрутов, сообщил пресс-секретарь муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme.

Бесплатными в эти дни будут и автостоянки, принадлежащие предприятию.

Дополнительные рейсы будут запущены по трамвайным маршрутам номер 1, 5, 7, 10 и 11, троллейбусным маршрутам номер 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27, автобусным маршрутам номер 3, 11, объединeнному 12, 23 и 26, 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53.

В ночь с 23 на 24 июня от полуночи до конца празничных мероприятий на набережной 11 ноября весь общественный транспорт, идущий по Каменному мосту в Пардаугаву, будет останавливаться на остановке улице Грециниеку.

23 и 24 июня центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.

Бесплатными в праздник будут и сине-белые микроавтобусы.

Фото: flickr.com/sillamae1968