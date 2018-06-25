Транспорт и логистика |

Управление Рижского свободного порта вступило в крупнейшую в мире ассоциацию круизной индустрии – Международную ассоциацию круизных линий (CLIA – Cruise Lines International Association), сообщили представители порта.

Участие в этой организации откроет перед Управлением Рижского свободного порта возможности для более тесного сотрудничества с ведущими мировыми операторами круизных линий и тем самым будет способствовать развитию круизного сектора в Рижском порту.

По словам представителей порта, основанная в 1975 году Международная ассоциация круизных линий является крупнейшей в мире ассоциацией круизной индустрии, объединяющей всех участников этой отрасли: операторов круизных линий, круизные порты, туристические компании, поставщиков услуг и даже технического оборудования.

“В Международной ассоциации круизных линий представлены все аспекты глобальной круизной индустрии, и участие в ней дает возможность встречаться и успешно устанавливать бизнес-контакты, которые рано или поздно реализуются в интересе операторов круизных линий к Рижскому порту и включению Риги в новые круизные маршруты”, – заявил заместитель управляющего Рижским свободным портом по вопросам развития Эдгар Суна.

Кроме того, в рамках ассоциации можно встречаться и говорить с теми, кто принимает решения в компаниях-операторах круизных линий, что особенно важно для Рижского порта, отметил Суна.

По его словам, до сих пор управление Рижского свободного порта весьма успешно работало в круизном секторе. Свидетельство тому – все новые и новые суда операторов круизных линий, заходящие в Рижский порт.

Например, 20 июня в Рижский порт прибыло круизное судно Queen Elisabeth британской компании Cunard Line - оно впервые посетило столичный порт, доставив в город около 2000 туристов. Судно построено в 2010 году в Италии и принадлежит к круизным судам типа Panamax (Vista Class).

Фото: facebook.com/RigasBrivosta