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До конца этого года планируется полностью завершить строительство инфраструктуры для терминалов на острове Криеву. В результате будет достигнута цель крупнейшего в истории Рижского порта проекта - уменьшено влияние хозяйственной деятельности порта на окружающую среду и людей.

Проект по переносу портовой деятельности на остров Криеву был начат в 2012 году. В рамках проекта построены четыре глубоководных причала общей длиной 1180 метров, необходимые подъездные пути и инженерно-техническая инфраструктура. Инвестиции порта в создание дополнительной инфраструктуры на острове Криеву составили несколько десятков миллионов евро.

На прошлой неделе управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш и представители компании ACB, генерального строительного подрядчика второго этапа проекта терминала на острове Криеву, во время личного визита ознакомили членов правления Рижского свободного порта с ходом строительных работ в рамках этого проекта. Члены правления убедились в том, что сооружение дополнительной инфраструктуры осуществляется согласно плану, а на территориях стивидоров выполнено уже более половины от общего объема строительных работ.

«Увиденное нами укрепляет уверенность в том, что основная цель проекта острова Криеву будет успешно достигнута, полноценный перенос операций с сыпучими грузами с правого берега Даугавы – территорий Андрейсалы и Экспортного порта – на остров Криеву пройдет по плану, а перевалка грузов на одном из самых современных многофункциональных терминалов в регионе Балтийского моря начнется, как и планировалось, в 2019 году», – подчеркивает председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс.

В рамках второго этапа проекта острова Криеву в настоящий момент завершено сооружение газопровода и других подземных коммуникаций, а также площадок и железнодорожных путей.

Работы на острове Криеву осуществляются в соответствии с запланированным графиком. К примеру, на территории SIA STREK практически завершена укладка кабелей электроснабжения, на территории SIA Riga Coal Terminal активно ведутся работы по сооружению системы водоснабжения. На грузовых площадках в настоящий момент сооружается покрытие из бетонных плит и асфальта. На объекте стивидоры продолжают установку технологического оборудования, технологий систем автоматического опрокидывания вагонов, а для погрузки грузов стивидоры установят мобильное технологическое оборудование.

Кроме того, ведутся работы по сооружению ветрозащитного ограждения. Строительные работы и установку оборудования планируется завершить до конца 2018 года.

Для соблюдения требований охраны среды и качества жизни населения районов, прилегающих к территории острова Криеву, на территории терминала будет построен противопылевой забор высотой 23 метра и протяженностью свыше 2 километров, который будет эффективно подавлять ветер, не позволяя угольной пыли распространяться.

Для сооружения ветрозащитного забора на территориях обоих стивидоров в настоящий момент устанавливаются опорные сваи. Уже установлена большая часть планируемого количества свай на глубине 24–28 метров. Чтобы обеспечить оптимальное снижение силы ветра внутри ограждения и ограничить распространение пыли вовне, в конструкции забора будет использован сетчатый материал, который в ближайшее время будет доставлен на остров Криеву.

Важной функцией ветрозащитного забора является эффективное подавление воздействия преобладающих ветров на штабеля угля, не позволяющее угольной пыли подниматься в воздух и попадать в окружающую среду.

Фото: facebook.com/Rīgas Brīvosta