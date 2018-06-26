LDz работает стабильно и развивает новые инженерно-технические решения (3)

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Транспорт и логистика | 26 июня 2018 года, 14:14

Работа Латвийской железной дороги идет стабильно, весной и летом наблюдается небольшой прирост объема перевозок, но долгосрочные планы предприятия в настоящий момент связаны с инвестициями в развитие современной, соответствующей потребностям партнеров по сотрудничеству инфраструктуры и в разработку новых инженерно-технических решений. Об этом на прошлой неделе в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze рассказал президент Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш.

Он подчеркнул, что, по сравнению с началом года, в апреле-мае текущего года, а также в начале июня наблюдался прирост перевозок, хотя обычно с закрытием отопительного сезона объемы перевозки нефтепродуктов и угля снижаются. Во втором квартале с.г. объем перевезенного угля продолжал расти, и в значительной степени на это повлиял ремонт системы выгрузки вагонов, начатый в Усть-Луге [российский порт в южной части Финского морского залива].

"Поэтому перевозчики воспользовались возможностями, предоставляемыми латвийскими портами. Мы проводим анализ того, в каких портах какие работы планируются, и это помогает нам прогнозировать объем грузов. В настоящее время могу прогнозировать, что в этом году будут достигнуты примерно такие же объемы перевозок, что и в прошлом году, если, конечно, не произойдут какие-то внезапные политические события, не будут введены новые санкции одних против других и т.п.", – сказал в интервью Берзиньш.

Он прогнозирует, что благодаря этому Латвийская железная дорога продолжит обеспечивать стабильную финансовую деятельность. В первом квартале нынешнего года нетто-оборот предприятия составил 53 млн.евро, что всего на один миллион меньше, чем за тот же период 2017 года. Президент LDz отмечает: "Несмотря на изменчивую рыночную ситуацию в сфере транспорта и логистики, Латвийская железная дорога по-прежнему находится среди десяти крупнейших налогоплательщиков в стране. В 2017 году в государственный и муниципальные бюджеты было уплачено почти 70 млн.евро, а весь концерн LDz в целом внес в бюджет более 95 млн.евро. Кредитные учреждения также должным образом оценивают нашу стабильность, о чем свидетельствует наше успешное сотрудничество с банками".

В то же время он указал, что традиционные виды грузов (каменный уголь и нефтепродукты, образующие наибольшую часть общего объема перевозок) не единственные – спрос на сухопутные перевозки контейнерных грузов в мире постепенно, но растет, и Латвия в этом смысле также интересна партнерам.

"Не зря в настоящее время развиваются некоторые проекты не только глобального, но и регионального масштаба, в которых мы активно участвуем. Это грузовой экспресс-поезд Минск-Рига, совместный проект стран Балтии Amber Train и другие", – говорит президент LDz.

Он подчеркивает, что предприятие очень серьезно работает также над внутренней реструктуризацией и совершенствованием управления. Об этом свидетельствует и полученная в этом году платиновая оценка Индекса жизнеспособности. Проведенная реструктуризация позволила правильнее распределить ресурсы и благодаря этому повысить эффективность предприятия, а также обеспечить его финансовую стабильность. В свою очередь, глядя в будущее, Берзиньш отмечает, что LDz – уже не просто всего лишь транспортная компания: "Мы уже являемся транспортно-логистическим предприятием, а также – по сути – техническим центром инженерных наук. Это уже оценили и различного рода международные организации. Именно в технологическом развитии мы усматриваем большой потенциал на будущее, в том числе в растущем использовании информационных технологий для улучшения безопасности, организации перевозок и эффективности труда".

Комментарии 3
yes3 часа назад
Анжела, где поезд с Китая?
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Крыса3 часа назад
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит :(
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Patriot3 часа назад
Neskatoties ne uz kàdiem draudiem no Austrumiem, mùsu uznèmumi stabili stràdà. Pàrtikas raźosanas uznèmumi vispàr ir sàkusi stràdàt jaunos tirgos un Krieviju drìz vien atcerèsies tikai kà pagàtnes palieku.
7
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