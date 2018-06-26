Транспорт и логистика |

Работа Латвийской железной дороги идет стабильно, весной и летом наблюдается небольшой прирост объема перевозок, но долгосрочные планы предприятия в настоящий момент связаны с инвестициями в развитие современной, соответствующей потребностям партнеров по сотрудничеству инфраструктуры и в разработку новых инженерно-технических решений. Об этом на прошлой неделе в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze рассказал президент Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш.

Он подчеркнул, что, по сравнению с началом года, в апреле-мае текущего года, а также в начале июня наблюдался прирост перевозок, хотя обычно с закрытием отопительного сезона объемы перевозки нефтепродуктов и угля снижаются. Во втором квартале с.г. объем перевезенного угля продолжал расти, и в значительной степени на это повлиял ремонт системы выгрузки вагонов, начатый в Усть-Луге [российский порт в южной части Финского морского залива].

"Поэтому перевозчики воспользовались возможностями, предоставляемыми латвийскими портами. Мы проводим анализ того, в каких портах какие работы планируются, и это помогает нам прогнозировать объем грузов. В настоящее время могу прогнозировать, что в этом году будут достигнуты примерно такие же объемы перевозок, что и в прошлом году, если, конечно, не произойдут какие-то внезапные политические события, не будут введены новые санкции одних против других и т.п.", – сказал в интервью Берзиньш.

Он прогнозирует, что благодаря этому Латвийская железная дорога продолжит обеспечивать стабильную финансовую деятельность. В первом квартале нынешнего года нетто-оборот предприятия составил 53 млн.евро, что всего на один миллион меньше, чем за тот же период 2017 года. Президент LDz отмечает: "Несмотря на изменчивую рыночную ситуацию в сфере транспорта и логистики, Латвийская железная дорога по-прежнему находится среди десяти крупнейших налогоплательщиков в стране. В 2017 году в государственный и муниципальные бюджеты было уплачено почти 70 млн.евро, а весь концерн LDz в целом внес в бюджет более 95 млн.евро. Кредитные учреждения также должным образом оценивают нашу стабильность, о чем свидетельствует наше успешное сотрудничество с банками".

В то же время он указал, что традиционные виды грузов (каменный уголь и нефтепродукты, образующие наибольшую часть общего объема перевозок) не единственные – спрос на сухопутные перевозки контейнерных грузов в мире постепенно, но растет, и Латвия в этом смысле также интересна партнерам.

"Не зря в настоящее время развиваются некоторые проекты не только глобального, но и регионального масштаба, в которых мы активно участвуем. Это грузовой экспресс-поезд Минск-Рига, совместный проект стран Балтии Amber Train и другие", – говорит президент LDz.

Он подчеркивает, что предприятие очень серьезно работает также над внутренней реструктуризацией и совершенствованием управления. Об этом свидетельствует и полученная в этом году платиновая оценка Индекса жизнеспособности. Проведенная реструктуризация позволила правильнее распределить ресурсы и благодаря этому повысить эффективность предприятия, а также обеспечить его финансовую стабильность. В свою очередь, глядя в будущее, Берзиньш отмечает, что LDz – уже не просто всего лишь транспортная компания: "Мы уже являемся транспортно-логистическим предприятием, а также – по сути – техническим центром инженерных наук. Это уже оценили и различного рода международные организации. Именно в технологическом развитии мы усматриваем большой потенциал на будущее, в том числе в растущем использовании информационных технологий для улучшения безопасности, организации перевозок и эффективности труда".