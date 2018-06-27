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В связи с ремонтными работами по обновлению дорожного покрытия на начальном промежутке окружной дороги Саласпилс-Бабите у Саласпилса будет закрыт один из съездов на Даугавпилсское шоссе, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

Согласно предоставленной предприятием информации, объезд закрытого съезда предусмотрен по окружным дорогам с местом разворота у Саласпилсского мемориала, в Саласпилсе.

Ремонт на съездах с периодическим закрытием дорожного движения должен продлиться до 7 июля. Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться и ночью.

Работы по обновлению дорожного покрытия на промежутке Даугавпилсского шоссе от Икшкиле до Огре планируется закончить в августе.

Фото: pixabay.com