Транспорт и логистика |

В связи с проведением мероприятий в честь Праздника песни и танца в столице с 30 июня до 8 июля будет ограничено движение по многим улицам Вецриги и центра города, сообщает Рижская дума.

Ограничения начнут вступать в силу уже с четверга, 28 июня.

В Рижской думе рассказали, что с 8 часов 30 июня до 8 часов 2 июля будет закрыто дорожное движение на промежутке улицы Ханзас от улицы Весетас до улицы Валдемара.

С 14 часов 1 июля буду закрыты маршруты шествия участников праздника:

Набережная 11 ноября - улица Калькю - площадь Бривибас - бульвар Бривибас - улица Бривибас - улица Стабу - улица Ханзас - стадион Skonto;

Набережная 11 ноября - Полю гате - улица Пилс - Домская площадь - улица Смилшу - улица Вальню - улица Калькю - площадь Бривибас - бульвар Бривибас - улица Бривибас - улица Стабу - улица Ханзас - стадион Skonto.

На время праздничного шествия Госполиция закроет или ограничит движение транспортных средств с полуночи 1 июля до конца шествия на набережной 11 ноября, на промежутке от улицы Калькю до улицы Муйтас, на параллельной набережной 11 ноября улице и на промежутке улицы Калькю от набережной 11 ноября до улицы Шкюню.

Во время шествия с 13 часов для движения будут закрыты все улицы на территории от улицы Экспорта до улицы Элизабетес.

В четверг, 28 июня, с 8 часов утра до 20 часов 8 июля будет закрыта остановка и стоянка транспортных средств на промежутке улицы Гростонас от улицы Яня Дикманя до улицы Малпилс и на промежутке улицы Сканстес от улицы Спорта до улицы Зирню.

Ограничения будут действовать с 20 часов 29 июня до 20 часов 30 июня на улице Архитекту и с 20 часов 29 июня до 7 часов 2 июля на улице Ханзас на участке от улицы Весетас до улицы Кр. Валдемара.

Стоянка и остановка транспорта будет запрещена с 20 часов 29 июня до 7 часов 9 июля на улице Меркеля на участке от улицы Кр. Барона до улицы Архитекту, на улице Кр. Барона на участке от улицы Элизабетес до улицы Меркеля, на улице А. Калниня на участке от улицы Марияс до знака автобусной остановки на улице А. Калниня, а также с 20 часов 30 июня до 12 часов 1 июля на улице Ханзас на участке от улицы Рупниецибас до улицы Аусекля и на улице Экспорта на участке от улицы Ханзас до улицы Катринас.

С 30 июня остановка и стоянка будет запрещена на всем промежутке от улицы Матиса до набережной 11 ноября.

Эти ограничения будут в силе также с вечера 30 июня до полуночи 1 июля на всей территории Старой Риги и прилегающих к ней улицах Экспорта, Бривибас, Элизабетес и ряде других.

1 июля с 13 часов до окончания шествия будет организовано двухстороннее движение на улице Заля на участке от улицы Дзирнаву до улицы Э. Мелнгайля и на улице Антонияс на участке от улицы Дзирнаву до улицы Э. Мелнгайля.

С 30 июня до 8 июля каждый день с 24 часов до 6 часов будут закрыты ворота Верманского парка и пешеходное движение на его территории.