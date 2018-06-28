Транспорт и логистика |

В четверг, 28 июня, в обеденное время перед въездом в Юрмалу образовалась пробка, поэтому самоуправление города призывает автоводителей покупать электронный пропуск в Юрмалу. Об этом пишет Skaties.lv .

Билеты можно приобрести на сайте www.visitjurmala.lv, а также в мобильных приложениях Mobilly или Riga Card.

Самоуправление напоминает, что за въезд можно заплатить находясь в зоне особого режима, однако следует купить пропуск до 23.59 того дня, когда транспортное средство въехало в Юрмалу.

Один автомат для покупки пропусков находится на площади в Майори, напротив Туристического информационного центра Юрмалы. В ближайшее время такие автоматы будут размещены в других местах в городе.

Фото: pixabay.com