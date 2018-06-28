Юрмала не справляется с потоком машин: пропуск советуют покупать в интернете (5)
Транспорт и логистика | 28 июня 2018 года, 17:31
В четверг, 28 июня, в обеденное время перед въездом в Юрмалу образовалась пробка, поэтому самоуправление города призывает автоводителей покупать электронный пропуск в Юрмалу. Об этом пишет Skaties.lv .
Билеты можно приобрести на сайте www.visitjurmala.lv, а также в мобильных приложениях Mobilly или Riga Card.
Самоуправление напоминает, что за въезд можно заплатить находясь в зоне особого режима, однако следует купить пропуск до 23.59 того дня, когда транспортное средство въехало в Юрмалу.
Один автомат для покупки пропусков находится на площади в Майори, напротив Туристического информационного центра Юрмалы. В ближайшее время такие автоматы будут размещены в других местах в городе.
Фото: pixabay.com
Не понимаю, почему въезд в Ригу до сих пор бесплатен. И почему до сих пор бесплатен выезд из Юрмалы для её жителей?
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Посоветуйте, горе отдыхающим, сидеть дома. Достали дятлы: знак 70, пилит 40 и явно не понимает, куда он пилит. И таких, сотни повылазило, просто жесть. Нагрело голову - сделай компресс и полежи, пройдёт, какого хрена, ты в таком состоянии, за руль лезешь?
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Скоро и этих туристов не станет
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