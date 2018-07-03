Транспорт и логистика |

Хотя в начале года и наблюдалось снижение объемов перевозимых по железной дороге грузов, но в последние месяцы они вновь начали расти, и на объемы сейчас жаловаться не приходится, – так на прошлой неделе в интервью высказался вице-президент ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Айвар Стракшас. Он также указал, что в этом году в грузовых перевозках не наблюдается привычная сезонность, когда зимой транспортируется больше грузов, а летом – меньше.

"Интересно, что в этом году зимой не было большого подъема, и объем грузов во всех месяцах оставался на одном уровне – порядка 4 млн.т. При этом май для нас в этом году по размеру грузопотока оказался наиболее благоприятным месяцем, чем до сих пор: в мае было перевезено 4,1 млн.т грузов, что на 12% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Одновременно следует отметить, что и июнь в этом году очень удачный, таким образом, полугодие в целом мы смогли бы завершить на уровне прошлого года. Соответственно, жаловаться на объемы грузовых перевозок сейчас не приходится. Апрель, май и июнь текущего года оказались для нас непривычно хорошими месяцами", – пояснил Стракшас.

Он также отметил, что в настоящее время в объеме перевезенных грузов продолжает расти удельный вес угля, тогда как количество нефтепродуктов продолжает сокращаться. В течение года удельный вес перевезенного каменного угля вырос с 40 до 42%, тогда как удельный вес нефти и нефтепродуктов сократился с 30 до 26%. В свою очередь, зерновых грузов в этом году больше, чем в прошлом, хотя их объемы и невелики.

"Примечательно ещё, что несколько увеличились грузы белорусского происхождения. За 5 месяцев прошлого года они составили 19%, тогда как в этом году – уже 23% от общего объема грузов. Соответственно, в то же время стало меньше грузов российского происхождения. Возможно, это связано с тем, что мы стали более интенсивно работать с Белоруссией, в том числе и открыли там свое представительство", – сказал Стракшас.

За первые 5 месяцев этого года в структуре перевезенных грузов 72% составляли российские грузы, 23% – белорусские, 3% – литовские, а по 1% – эстонские и украинские, отметил А.Стракшас, признав, что у белорусских грузов имеется и существенный потенциал на будущее. На просьбу прокомментировать финансовую ситуацию LDz Стракшас сказал, что в первые 5 месяцев этого была обеспечена финансовая стабильность.

"Результатом пяти месяцев стала прибыль в размере 12 млн.евро. Мы превышаем запланированные в бюджете показатели как по доходам, так и по прибыли", – подвел итоги вице-президент LDz.