Транспорт и логистика |

В понедельник, 9 июля, после заключительного концерта Праздника песни и танца ожидаются изменения в более чем 200 маршрутах региональных автобусов, пишет NRA.

Жителей призывают перед поездкой проверить расписание на сайте www.atd.lv, поскольку 9 июля региональные автобусы будут курсировать согласно расписанию в выходной день.

Из этого следует, что по многим маршрутам общественный транспорт будет курсировать реже. На некоторых маршрутах количество рейсов наоборот увеличится. Изменения коснутся тех маршрутов, на которых услуги общественного транспорта предоставляют следующие компании: Nordeka, CATA, VTU Valmiera, "Лиепайский автобусный парк", "Резекненский автобусный парк", Tukuma auto, "Добельский автобусный парк", "Елгавский автобусный парк", "Екабпилсcкий автобусный парк", Gulbenes autobuss и Madonas ceļubūves SIA.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš