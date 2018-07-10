Транспорт и логистика |

В Рижском свободном порту за шесть месяцев перевалено 17,63 млн тонн грузов, что на 0,7% больше, чем годом ранее, свидетельствует информация порта.

Больше всего перевалено сыпучих грузов - 11,394 млн тонн, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Далее следуют генеральные грузы - 4,096 млн тонн (+21,9%) и наливные - 2,14 млн тонн (-35,5%).

Уголь составил 39,5% переваленных грузов (в 2017 году - 35%, в 2016 году - 35,9%). В этом году в Рижском порту перевалено 6,964 млн тонн угля, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

В июне в порту перевалено 2,924 млн тонн грузов, в том числе 1,856 млн тонн сыпучих грузов, 693,4 тыс. тонн генеральных грузов и 375,1 тыс. тонн наливных.

В прошлом году за шесть месяцев Рижский порт перевалил 17,512 млн тонн грузов.

Фото: Rīgas brīvosta