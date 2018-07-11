Транспорт и логистика |

Белоруссии выгоднее использовать порты стран Балтии

Посол Белоруссии в России Игорь Петришенко в интервью РИА "Новости" рассказал, что Белоруссии выгоднее экспортировать нефтепродукты через порты стран Балтии, нежели использовать российскую инфраструктуру.

"Причина преимуществ транспортировки белорусских нефтепродуктов через порты стран Балтии одна – более выгодные условия, по сравнению с теми, что предлагает российская сторона… В настоящее время, несмотря на предоставленные Российскими железными дорогами преференции, разница между условиями стран Балтии и России по-прежнему существенная", – говорит дипломат.

Китай планирует соединить крупные города скоростной железной дорогой

ТАСС сообщает, что к 2020 году более 80% крупных китайских городов будут соединены между собой сетью скоростных железных дорог, общая протяженность которой достигнет 33 тысячи километров. Особое внимание будет уделено интеграции разных видов транспорта в индустриальном районе Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй. Например, поездка между Пекином и Тяньцзинем не должна отнимать более одного часа. К скоростной железнодорожной сети будет подключен и город Чжанцзякоу, в котором пройдет ряд соревнований Зимних Олимпийских игр 2022 года. Строительство железной дороги планируется завершить в 2019 году. Максимальная скорость поездов достигнет 400 км/ч.

В Казахстане построят железнодорожный объездной путь вокруг Алматы

"Казинформ" сообщает, что в целях увеличения потока транзитных поездов в окрестностях Алматы будет проложена объездная железная дорога. В дальнейшем транзитные поезда будут объезжать город стороной. К 2020 году завершится и перестройка обеих железнодорожных станций Алматы. Расходы на их реконструкцию рассчитываются в сумме до 200 миллиардов тенге (более 500 миллионов евро).

В России обсуждают строительство новых железнодорожных линий и надеются на подъем цен на нефть

Российские эксперты рассуждают о том, почему президенту Чечни Рамзану Кадырову потребовалось продлевать скоростную железнодорожную магистраль Москва – Краснодар до своей столицы – города Грозный. Газета "Ведомости" пишет, что пока линию планируется строить только до Адлера, а начинать работы с участка Москва – Тула. Кадыров, напротив, предлагает начинать строительство с участка Ростов-на-Дону – Краснодар – Грозный. Чеченская экономика находится на дотациях, однако Кадыров считает, что магистраль необходима для повышения престижа Грозного – этот город стал бы транспортной столицей всего региона, обойдя Махачкалу со всем ее морским портом. Москва пока реагирует сдержанно и говорит о необходимости изучения возможной рентабельности проекта. Тем временем руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин в ria.ru прогнозирует дефицит нефти на глобальном рынке уже в ближайшее десятилетие. Об этом он сообщил на ежегодном собрании акционеров компании. Сечин сказал, что в 2025 году ежегодное превышение спроса над предложением достигнет 700-750 миллионов тонн. У "Роснефти" в этот момент появится уникальная возможность увеличить свою долю рынка.

Россия обвиняет белорусов в контрабанде товаров в Россию

Портал lenta.ru утверждает, что контрабанда европейских товаров в Россию достигла в Белоруссии государственных масштабов и фактически стала элементом экономики этой страны. Белорусские товары: мясные и молочные продукты, овощи и фрукты, рыба и даже мидии, – контрабандным путем из стран Европы через Белоруссию попадают в Россию, где после введения зарубежных санкций и российских контрсанкций существенно снизился ассортимент продуктов и выросли цены. Контрабанда достигла таких размеров, что пару лет назад российские пограничники в лесу под Смоленском наткнулись даже на новую дорогу: лесная просека превратилась в шоссе с твердым покрытием, по которому следуют белорусские фуры с продуктами.

Заместитель декана факультета мировой политики Высшей экономической школы Андрей Суздальцев даже утверждает, что недалеко от Минска создан настоящий логистический центр, где европейские товары в промышленных масштабах снабжаются официальными сертификатами качества.

Украина продолжает отказываться от российских вагонов

"Интерфакс-Украина" сообщает, что с 8 июня Украинская железная дорога прекратила все операции с вагонами 60 российских компаний, закрыв для этих компаний доступ к государственным железным дорогам Украины. Это было сделано во исполнение распоряжения украинского президента о расширении санкций против российских компаний. Новые санкции затрагивают такие компании, как "Первая Грузовая компания", "Федеральная Грузовая компания", "СГ Транс", "Нефтетранссервис" и другие.