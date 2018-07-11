Транспорт и логистика |

Объем тонно-километровой работы по грузовым перевозкам, выполненным по инфраструктуре Латвийской железной дороги, за 6 месяцев нынешнего года на 1,4% превысил соответствующий показатель первой половины прошлого года, что свидетельствует об увеличении дальности грузовых перевозок по территории Латвии. К тому же последние три месяца были нетипичными для летнего сезона, когда объемы перевозок обычно сокращаются. В этом году объем грузов заметно увеличился – в целом за июнь перевезено 4 млн.т, что на 28,5% превышает показатели июня прошлого года. Особенно большой прирост за минувшие полгода наблюдался на железнодорожном стыке с Белоруссией.

Прирост перевозок в полугодовом разрезе заметен по всем видам перевозок – в местных, экспортных и импортных перевозках, а также в сухопутном транзите. На 37,5% увеличился объем транспортировки минеральных веществ, на 42,6% – лесоматериалов и на 28,4% – химических грузов. За последний месяц относительно июня прошлого года особенно вырос объем перевозок каменного угля (+49,5%); на 7,2% увеличились перевозки нефтепродуктов; имеет место прирост объемов перевозки минеральных веществ, лесоматериалов и руды.

По сравнению с прошлым годом, в этом году в общем объеме импортных и сухопутных транзитных грузов существенно увеличился удельный вес белорусских грузов – с 15,7% в прошлом году до 25,5% в нынешнем. Общий объем грузовых перевозок в железнодорожном сообщении между Белоруссией и Латвией составил 14,7 млн.т. Из них 5,75 млн.т, или на 56,4% больше, чем годом ранее, составляли грузы белорусского происхождения.

"Сотрудничество с Белорусской железной дорогой всегда было успешным, однако за последние годы мы значительно улучшили его, в том числе открыв в прошлом году представительство LDz в Белоруссии. Таким образом, увеличение объема грузов стало закономерным результатом вложенного труда. С белорусского направления на латвийские порты в этом году начались перевозки новых видов грузов, например, щепы. Вместе с белорусскими коллегами мы разработали новое предложение для грузовладельцев – грузовой экспресс-поезд Минск – Рига. В настоящее время мы занимаемся совершенствованием процессов, позволяющих быстрее доставлять грузы клиентам, что откроет возможности для увеличения грузопотока на этом маршруте. Решающую роль играет и сотрудничество с терминалами, обеспечивающее как можно более быструю выгрузку и оборот вагонов", – поясняет президент LDz Эдвин Берзиньш.