Транспорт и логистика |

Латвии необходимо думать о долгосрочном финансировании сети дорог из госбюджета, заявил министр сообщения Улдис Аугулис, ознакомившись с ходом строительных работ на государственных региональных и местных автодорогах в Курземе.

По информации предприятия Latvijas valsts ceļi, Аугулис известил самоуправление Вентспилского края, что в 2019 году планируется начать замену дорожного покрытия на участке дороги Вентспилс-Кулдига-Салдус от Вентспилса до Пилтене.

Этот участок станет одним из последних, перестроенных благодаря финансированию из еврофондов, отметил он.

Расходы на его перестройку участка составят примерно 13 млн евро.

Как сообщалось ранее, в этом году благодаря дополнительному финансированию из госбюджета будут обновлены автодороги местного значения, в основном грунтовые, протяженностью более 400 км.