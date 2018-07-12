Аугулис: надо думать о долгосрочном финансировании дорог из госбюджета (2)

фото

Транспорт и логистика | 12 июля 2018 года, 12:50

Латвии необходимо думать о долгосрочном финансировании сети дорог из госбюджета, заявил министр сообщения Улдис Аугулис, ознакомившись с ходом строительных работ на государственных региональных и местных автодорогах в Курземе.

фото

фото

По информации предприятия Latvijas valsts ceļi, Аугулис известил самоуправление Вентспилского края, что в 2019 году планируется начать замену дорожного покрытия на участке дороги Вентспилс-Кулдига-Салдус от Вентспилса до Пилтене.

фото

фото

Этот участок станет одним из последних, перестроенных благодаря финансированию из еврофондов, отметил он.

Расходы на его перестройку участка составят примерно 13 млн евро.

фото

фото

фото

фото

фото

Как сообщалось ранее, в этом году благодаря дополнительному финансированию из госбюджета будут обновлены автодороги местного значения, в основном грунтовые, протяженностью более 400 км.

фото

фото

фото

Комментарии 2
Патриот 3 часа назад
Что один бюджет разворовали, что другой бюджет разворуют. Кормушка в полном разгаре. Народ превратили в быдло обложились НАТОвцами теперь можно грабить страну в наглую под кнутом!
Ответить
ммм1 час назад
да,да!если бы выборы происходили каждые полгода,с дорогами всё было бы в порядке!В Юрмале отупевшее стадо выбрало сзк за подачки в виде единовременных пособий,а получило вместо дорог зрелища.стаду-стадово.
Ответить