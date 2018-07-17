Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) подписало договор с латвийским филиалом OP Corporate Bank plc. о предоставлении финансирования, необходимого для инвестиционных проектов 2018 года, в размере 31 млн евро.

Срок кредита составляет семь лет. Эту сумму предполагается вложить в обновление и модернизацию нескольких объектов инфраструктуры.

"Финансирование предназначено для инфраструктурных проектов, включенных в среднесрочную стратегию деятельности Латвийской железной дороги и бизнес-план концерна, которые согласованы с задачами находящегося в процессе утверждения Индикативного развития железнодорожной инфраструктуры инфраструктуры соответствующего качества. Чтобы обеспечить их выполнение, мы работаем по двум существенным направлениям – содержанию и обновлению существующих элементов инфраструктуры, а также по ее модернизации в тех местах, где это необходимо для повышения конкурентоспособности. Подписание договора на финансирование этих проектов свидетельствует о финансовой стабильности Латвийской железной дороги", - говорит вице-президент LDz Айвар Стракшас.

Предоставленное банком финансирование LDz вложит как в реализацию уже начатых проектов модернизации Рижского и Даугавпилсского железнодорожных узлов с повышением пропускной способности необходимой для транзитной отрасли инфраструктуры, улучшением организации технологических процессов и безопасности, так и в обновление средств сигнализации, электроснабжения и электронной связи, рельсовых путей и подвижного состава.

"Модернизация предприятия, обновление его инфраструктуры и повышение конкурентоспособности служат основой для успешного долгосрочного развития. OP Bank является стабильным партнером столь значимого для народного хозяйства нашей страны предприятия, как Латвийская железная дорога. Модернизация железнодорожной инфраструктуры укрепит отрасль грузов, логистики и транзита, а также позволит Латвии более эффективно включиться в глобальные транзитные пути". - отмечает руководитель латвийского филиала OP Corporate Bank plc Элмар Прикшанс.