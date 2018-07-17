Транспорт и логистика |

В конце прошлой недели Профсоюз железнодорожников и отрасли сообщений Латвии (LDzSA) подписал меморандум о сотрудничестве с Объединенной отраслевой профсоюзной организацией железнодорожников и транспортных строителей Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций.

В присутствии министра сообщения Улдиса Аугулиса и президента ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвина Берзиньша с белорусской стороны меморандум подписал председатель профсоюзной организации Валерий Стромук, с латвийской – председатель LDzSA Савелий Семенов.

Меморандум предусматривает как развитие взаимного сотрудничества и обмен опытом (в том числе по вопросам правовой охраны труда, создания ссудо-сберегательных обществ, страхования работников отрасли и другим проблемам), так и активное сотрудничество по развитию транзитной отрасли Латвии и Белоруссии. Особенно подчеркивается сотрудничество по укреплению конкурентоспособности транспортного коридора Витебск – Полоцк – Даугавпилс в направлении к латвийским портам, а вместе с этим – и развитие эффективных транспортно-логистических цепочек. В том числе обе организации договорились поддерживать технологическое развитие упомянутого железнодорожного коридора, в качестве одного из проектов сделав акцент на электрификации железной дороги.

Белоруссия – один из наиболее важных деловых партнеров LDz, и, как указал Валерий Стромук, сотрудничество на всех уровнях – государственном, предпринимательском и профсоюзном – позволит значительно качественнее формировать взаимовыгодные отношения в сфере транзита, способствуя таким образом благосостоянию наемных работников и увеличению числа рабочих мест.

В свою очередь, Савелий Семенов подчеркнул, что профсоюзам следует не только заботиться об интересах работников, но и с помощью социального диалога способствовать развитию отрасли.

Президент LDz Эдвин Берзиньш высоко оценил инициативу обоих профсоюзов, так как Белоруссия является очень значимым партнером по сотрудничеству как для LDz, так и всей отрасли транспорта и логистики в Латвии. Сотрудничество на всех уровнях особенно важно потому, что в ближайшее время в Латвии стартует проект электрификации железнодорожной сети, который снизит расходы на транспортировку грузов и повысит конкурентоспособность транспортного коридора.

Следует напомнить, что, по сравнению с прошлым годом, в этом году существенно повысился удельный вес белорусских грузов в общем объеме грузов в импортных перевозках и сухопутном транзите – с 15,7% годом ранее до 25,5% сейчас. Общий объем грузовых перевозок в железнодорожном сообщении между Белоруссией и Латвии составил 14,7 млн.т. Из них 5,75 млн.т, или на 56,4% больше, чем год назад, составляли грузы белорусского происхождения.