Транспорт и логистика |

Государство необоснованно запрещает частным предприятиям участвовать в рынке техосмотра транспортных средств, считает Совет по конкуренции (СК).

СК считает, что функции техосмотра можно доверить и автосервисам, а не только Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Также СК отмечает, что Латвия, необоснованно ограничивая развитие рынка, рискует нарушить правовые нормы Евросоюза (ЕС).

Суть услуги техосмотра состоит в контроле за техническим состоянием транспортного средства. Осмотр включает в себя также надзор за штрафами и уплатой налогов, годностью и ограничениями водительских прав, что считается функцией государства.

СК, ознакомившись с рыночной ситуацией и рассмотрев опыт других стран, пришел к выводу, что государство необоснованно запрещает частным предприятиям проверять готовность транспортных средств участвовать в дорожном движении.

CSDD вместе с четырьмя предприятиями, в которых она является держателем долей капитала, находится на рынке в доминирующем положении, считает СК. Принимая решение о приходе потенциальных конкурентов на рынок, CSDD не может быть объективной или нейтральной, потому что имеет финансовый интерес защищать частично принадлежащие ей фирмы и ограничивать выход других компаний на рынок.

Кроме того, аккредитованные предприятия не конкурируют между собой за клиентов, потому что каждому выделена своя территория. Это ограничивает право потребителей свободно выбрать поставщика услуг, считает СК. Все это оказывает отрицательное влияние на потребителей.

Фото: flickr.com/VAS CSDD