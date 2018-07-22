Транспорт и логистика |

В воскресенье, 22 июля, на Юрмальском шоссе в обеденное время образовалась пробка, свидетельствуют данные приложения Waze.

Судя по данным системы Waze, транспортный затор начинается от виадука на Рижской окружной дороге.

Очередь на оплату въезда в Юрмалу образуется регулярно, хотя городская дума в этом году предложила ряд новых видов покупки талончиков, чтобы не стоять в очереди.

Билеты можно приобрести на сайте www.visitjurmala.lv, а также в мобильных приложениях Mobilly или Riga Card.

Самоуправление напоминает, что за въезд можно заплатить находясь в зоне особого режима, однако следует купить пропуск до 23.59 того дня, когда транспортное средство въехало в Юрмалу.

Один автомат для покупки пропусков находится на площади в Майори, напротив Туристического информационного центра Юрмалы. В ближайшее время такие автоматы будут размещены в других местах в городе.

Также пропуск на конкретный день можно приобрести на сайте www.visitjurmala.lv . Это можно сделать заранее или в тот же день до 23.59, когда транспортное средство заехало в зону особенного режима. За пропуск можно заплатить и после отъезда из Юрмалы. Сделать это нужно также до полуночи.

Фото: pixabay.com