Юрмала не справляется с потоком машин (2)

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Транспорт и логистика | 22 июля 2018 года, 14:58

В воскресенье, 22 июля, на Юрмальском шоссе в обеденное время образовалась пробка, свидетельствуют данные приложения Waze.

Судя по данным системы Waze, транспортный затор начинается от виадука на Рижской окружной дороге.

Очередь на оплату въезда в Юрмалу образуется регулярно, хотя городская дума в этом году предложила ряд новых видов покупки талончиков, чтобы не стоять в очереди.

Билеты можно приобрести на сайте www.visitjurmala.lv, а также в мобильных приложениях Mobilly или Riga Card.

Самоуправление напоминает, что за въезд можно заплатить находясь в зоне особого режима, однако следует купить пропуск до 23.59 того дня, когда транспортное средство въехало в Юрмалу.

Один автомат для покупки пропусков находится на площади в Майори, напротив Туристического информационного центра Юрмалы. В ближайшее время такие автоматы будут размещены в других местах в городе.

Также пропуск на конкретный день можно приобрести на сайте www.visitjurmala.lv . Это можно сделать заранее или в тот же день до 23.59, когда транспортное средство заехало в зону особенного режима. За пропуск можно заплатить и после отъезда из Юрмалы. Сделать это нужно также до полуночи.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Дормидон1 час назад
С телефона заплатить или при выезде оплатить религия не позволяет? Как стадо баранов на жаре в очереди толкутся
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Ж1 час назад
Дикость,какая-то.С этой Юрмалой!Цивилизованно нельзя решить проблему?Дикари,каке-то!Что,к сезону приготовиться Юрмале некогда?Только стричь бабло,похер каким способом!
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